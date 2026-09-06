David Torres 06 SEP 2026 - 19:19h.

Peter Lim aquí tienes tu obra: El Barcelona ridiculiza al Valencia en Mestalla (0-5)

Corberán dice que se siente con fuerzas para sacar adelante la debacle y no piensa dimitir

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ValenciaCarlos Corberán estaba hundido tras el Valencia-Barça.. Bueno, hundido no, tocado, tal y como dijo. Centro de las iras de la afición, el entrenador, que aseguró que no va a dimitir, apeló a la unión para sacar adelante un inicio de temporada peor incluso que el anterior. (Un punto de cuatro). Ya suma 24 goles en contra contra el Barça en cuatro partidos. Dicho esto, Corberán se siente con fuerza para sacar adelante la situación: "Sí, es una situación que nos deja a todos tocados, pero es una situación que tampoco nos deja hundidos. Es una situación difícil que vamos a transitar unidos, que vamos a mirar con mucha sinceridad y en la que, como equipo, vamos a buscar soluciones para darle la vuelta a este momento.

Además, comentó las siguientes cuestiones

¿Ha sido un partido vergonzoso?

Es la consecuencia del resultado… Encajar un gol tan pronto, en la primera o segunda aproximación, volvía todo más cuesta arriba. Luego, las opciones que hemos tenido después de ese gol, en transiciones y en ataques rápidos, para equilibrar el partido o empatarlo después del 0-2… Haber podido conseguir un gol y cambiar esa emoción del equipo era importante.

No hemos conseguido aprovechar esas posibilidades en ataques rápidos y transiciones, y el rival encontró la forma de ser un equipo que nos ha hundido, que nos ha superado. Pienso que, después del tercer gol, ha sido muy difícil darle la vuelta al partido.

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¿El entrenador del Valencia tiene fuerza para levantar esta situación? Porque hemos pasado, en muy poco tiempo, de estar hablando de Europa a que, seguramente, dentro de poco estemos hablando ya de un posible descenso, porque estamos ahí abajo.

Es un momento difícil, un momento de cierta decepción y, por lo tanto, un momento en el que aceptamos cualquier tipo de crítica hacia nosotros, sobre todo yo como entrenador. La afición inicia la temporada con un nivel de ilusión muy grande y yo, como entrenador, no he conseguido que nosotros, como equipo, podamos darle esa ilusión o ese nivel que queremos darle a nuestra afición.

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Por lo tanto, es un momento de dificultad, un momento duro, que nos toca transitar juntos, buscando las soluciones para poder cambiar esta dinámica.

¿Usted fuerza y ánimo para seguir al frente del primer equipo o se ha planteado dimitir como entrenador?

Yo, desde que cogí este trabajo, siempre tengo fuerza, tengo convicción y tengo responsabilidad. Tengo la responsabilidad de darle la vuelta a una situación que ha comenzado, como ha dicho tu compañero, de una forma más complicada que la del año pasado.

Tengo la responsabilidad de darle la vuelta a una situación que ha comenzado, como ha dicho tu compañero, de una forma más complicada que la del año pasado. EFE

Pero tenemos que afrontarla de la misma forma en la que ya transitamos o afrontamos momentos complicados: desde esa unión, desde esa convicción, desde esa responsabilidad y tratando de darle la vuelta a esta situación.

¿Cuál es la solución para este Valencia? ¿Quién tiene la culpa?

Yo no he visto en ningún momento falta de actitud de los futbolistas. Lo que he visto es que lo que el Barcelona ha propuesto ha superado lo que nosotros hemos propuesto. Al final, la solución está en todos los que estamos inmersos. En todos. En el equipo, que lo forman el cuerpo técnico y la plantilla, y en el club y la directiva. Todos somos responsables de lo que vivimos y todos somos las personas que podemos cambiar la realidad y que debemos trabajar para cambiar la realidad del Valencia. Desde ese compromiso y desde esa responsabilidad afrontamos el futuro.

¿Qué capacidad de reacción tiene el equipo? ¿Usted realmente cree que puede hacer reaccionar al equipo? ¿Nota que el equipo está con usted y que los jugadores entienden su filosofía? ¿Qué le diría a Kiat Lim?

Bueno, las conversaciones que he podido tener con él siempre han sido honestas y sinceras, transmitiéndole siempre el sentir, las necesidades, las soluciones o las preocupaciones que uno puede tener. Pienso que es momento de buscar soluciones, de vivir este periodo como equipo. No creo que haya ninguna duda. Al final, cuando yo hablo con los futbolistas, no hablo de nada que no tenga que ver con fútbol. Entendemos el juego. Es un momento difícil para ellos. Es un momento en el que acumular resultados negativos genera una pérdida de confianza en las capacidades y puede hacer que rindas por debajo de tus posibilidades. Pero pienso que, en el fútbol, la confianza está muy relacionada con el rendimiento y, por lo tanto, con los resultados. No tienes que recuperar la confianza cuando tienes un resultado bueno, sino que tienes que tenerla para poder conseguir resultados. Al final, estamos rindiendo por debajo de lo que somos capaces de hacer. He visto al equipo rendir mejor y yo, como primer responsable, y la plantilla también, buscaremos soluciones para rendir al nivel que debe nuestro equipo.