El uno por uno y notas del Valencia CF ante el FC Barcelona en Mestalla: suspenso general

David Torres 06 SEP 2026 - 18:24h.

Peter Lim aquí tienes tu obra: El Barcelona ridiculiza al Valencia en Mestalla (0-5)

Otorbi dejó buenas sensaciones en un partido paa olvidar

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ValenciaEl Valencia CF fue ridiculizado por el Barcelona en Mestalla en un partido marcado por las protestas masivas contra la directiva, contra Peter Lim, contra los jugadores y contra Corberán. Al descanso el Barça ganaba gracias a los goles de Lamine y Fermín; en la segunda parte, Raphinha, Pedri y de nuevo Lamine ampliaron la renta ante un inoperante Valencia.

En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Stole Dimitrievski [5]: Nada pudo hacer en el gol de Lamine, ni en el de Fermín. Evitó varios goles más.

Jesús Vázquez [3]: Lamine Yamal lo volvió loco. Por su banda llegó casi todo el peligro. Una dupla peligrosa con Diakhaby.

Diakhaby [3]: Lejos de su mejor momento de forma, se le acumuló el trabajo. Mal, como toda la zaga

Pepelu [3]: Lamine Yamal le ganó la espalda en el 0-1 y en el segundo. El de Denia no es central y cuando toca estar con la espalda en el área, sufre.

Arnau Martínez [4]: El catalán no pudo impedir la debacle. Acabó como lateral derecho y ahí sufrió menos. Al menos recibió una amarilla

Maffeo [4]: Jugó de carrilero, al menos le puso ímpetu sin más.

Otorbi [6]: Se estrenó como titular en Mestalla y tuvo un par de arrancadas muy buenas. Le faltó precisión en el pase final. Promete. Fue de los mejores en un día en el que lo fácil era esconderse

Dieng [4]: Corrió sin demasiado criterio, pero al menos dio la cara

Ugrinic [4]: Peleó y corrió pero sin sentido.

Javi Guerra [3]: Lo intentó en un partido que no era para él. Apenas entró en juego

Danjuma [3]: Fue el que mejores ocasiones que tuvo, pero las falló o se las pararon todas. Después desapareció

Carlos Corberán y los suplentes

También jugaron:

Gayà [4]: Salió por Jesús Vázquez en el minuto 53. Puso garra

Tárrega [2]: Salió por Pepelu en el minuto 53. Nada destacable, no evitó dos goles más

Harvey Elliott [5]: Salió por Maffeo en el minuto 53. Fue ovacionado. Dejó dos detalles buenos. Lástima que llegue a este Valencia.

Sato [3]: Salió por Javi Guerra en el minuto 63. Apenas apareciió

Íker Córdoba [2]: Salió por Diakhaby en el minuto 63. Presenció el 0-4 y el 0-5. Fallos

Hugo Duro [2]: Salió por Otorbi en el minuto 75. Nada pudo hacer sin balones

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Carlos Corberán [2]: De inicio revolucionó el once para montar un 1-5-4-1 muy defensivo y con hombres rápidos para soltarse en ataque. Le dio a Otorbi su primera titularidad y a los cinco minutos el Barça ya le había destrozado.

Con 0-3 sacó a Gayà, Tárrega y Harvey Elliott, por Pepelu, Jesús Vázquez y Pablo Maffeo. Muy pitado el cambio. Modificó su sistema a un 1-4-4-2

Luego sacó a Sato por Guerra y a Íker Córdoba ante la lesión de Diakhaby

Y aún tuvo un sexto cambio, sentó a Otorbi en el 75 y sacó a Hugo Duro.