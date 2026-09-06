Basilio García Sevilla, 06 SEP 2026 - 23:44h.

El madrileño analiza el partido de su equipo ante el RCD Espanyol

Uno por uno del Sevilla FC ante el RCD Espanyol: las notas en el RCDE Stadium

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Luis García Plaza parece que se va a tener que acostumbrar a vivir rodeado de la polémica arbitral. Es moneda común en los partidos del Sevilla FC de los últimos años, y especialmente en estas primeras jornadas de la 2026/27. Este domingo, el partido de su equipo ante el RCD Espanyol estuvo marcado por la expulsión de Arouna Sangante, en una jugada inexplicable por más que algunos intenten retorcer el reglamento, como hacen cada semana y como probablemente hará el CTA en su próxima edición de Tiempo de Revisión, el programa que tapa todos los errores arbitrales con el argumento que sea necesario.

El entrenador sevillista lo tiene claro. “No es roja, no es roja”, dijo ante los medios oficiales del club, explayándose en sus palabras a los micrófonos de DAZN. “Se explica con toda tranquilidad, no es roja. Ya está, no hay explicación. No puede desaparecer, nos estamos complicando la existencia en el fútbol, igual que a lo mejor la nuestra de Bilbao. Nos estamos complicando en demasiados detalles. Va al balón, ¿qué hace después? La ha pitado y ya está, no pasa nada”, decía intentando mostrar un tono conciliador.

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Además, Luis García Plaza explicó la conversación que tuvo con Sesma Espinosa y que le supuso una tarjeta amarilla. “Él me dice que da a la pelota y después no le deja continuar. No puedes dar a la pelota y quitar la pierna. Otra cosa es una entrada dura, pero todo el mundo del fútbol coincide en que no es roja. Igual pasó en Bilbao y ellos dijeron que no era roja, lo que pasa es que ganamos. Nos hemos quedado con uno menos y se nos ha escapado la victoria, competimos bien con diez”, concretaba el madrileño.

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Resumen del partido. “Ha pasado de todo. Una primera parte donde nos ha costado, después hemos ajustado mejor, creciendo con la pelota, hemos hecho las cosas bien, yendo de menos a más. En al segunda hemos estado muy bien, cuando te quedas con diez tienes que sufrir, es normal, pero el equipo ha competido, ha tenido el gol y otra clarísima de Lucas. El equipo merecía los tres puntos, pero al final no defiendes bien una jugada, puede haber un despiste, y tenemos que tener más tablas. En el fútbol si no hay errores todo seria fácil. Orgulloso de los jugadores, del trabajo que hacen, de como compiten, es mi primer empate en 13 partidos, ahora a intentar hacerlo bueno el viernes ante el Valencia. Necesitamos a nuestra gente y seguir sumando puntos”.

Un equipo competitivo. “El equipo es un gen que hemos trabajado y lo ha cogido, el equipo tiene que competir cada partido. Incluso en la segunda parte ante el Atlético de Madrid. Hoy se queda con diez de una manera que vemos todos que no es roja, ha competido muy bien, orgulloso de los chicos y la afición. Ahora ya el siguiente. Tenemos que ir a por el partido”.