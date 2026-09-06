Basilio García Sevilla, 06 SEP 2026 - 22:55h.

En el descanso ayudó a los aficonados 'pericos' a sobrellevar el calor

Sangante toca balón, el VAR no entra y es increíblemente expulsado sin revisión

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La jornada 4 de LALIGA EA SPORTS de esta temporada 2026/27 se ha disputado bajo unas durísimas condiciones meteorológicas, que pocas veces se han recordado. El calor intenso de los primeros días de septiembre ha sorprendido a todos los aficionados y jugadores, en un fin de semana en el que no se solía jugar por ser parón de selecciones en los años anteriores. Ni siquiera el partido entre el RCD Espanyol y el Sevilla FC se ha escapado pese a jugarse ya por la noche.

A las 22.00 horas, poco después de llegar al intermedio del encuentro, la Ciudad Condal alcanzaba los 27 grados centígrados y una humedad del 76%, una sensación térmica sofocante no solo para los jugadores, si no también para los aficionados.

En esas, Odysseas Vlachodimos ha sido protagonista de un gesto que no ha pasado desapercibido ni para las cámaras de la retransmisión televisiva ni, sobre todo, para los aficionados de la grada de Gol Prat del RCDE Stadium.

El gesto de deportividad del portero sevillista

Cuando Miguel Sesma Espinosa mostró a los equipos el camino hacia los vestuarios, el portero griego del Sevilla tuvo un bonito detalle con los aficionados que estaban más cerca de la portería que defendía. Odysseas alertó a los espanyolistas de esa zona por si querían una de las botellas de agua que guardaba tras la portería, y se las acabó lanzando hasta en un número de cuatro, quedándose una para beberla de camino a vestuarios. Sin duda, un gesto de muchísima sensibilidad y deportividad del portero sevillista para los aficionados de su equipo rival de este domingo, decidiendo cederlas antes de que el utillero tuviera que recogerlas.

Un total de 30.475 espectadores, entre ellos un par de centenares de sevillistas, se han dado cita en el estadio situado entre los términos o municipales de Cornellá y El Prat, contiguos a Barcelona.