Basilio García 06 SEP 2026 - 19:31h.

Será la primera vez que un equipo de Monchi se enfrente al Sevilla FC; el morbo está servido

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Alineaciones confirmadas en el RCDE Stadium. El partido que cierra la sesión dominical de esta jornada 4 de LALIGA EA SPORTS y que mide al RCD Espanyol y al Sevilla FC en la capital catalana ya conoce los onces titulares que han dispuesto Manolo González y Luis García Plaza. Una vez cerrado el mercado de fichajes para los dos equipos, hay interés en ver cómo disponen el dibujo dos de los técnicos que continúan de la temporada anterior.

Los dos equipos llegan con la necesidad de ganar tras caer derrotados la pasada semana, aunque en el caso de los espanyolistas son dos derrotas seguidas las que llevan. El morbo está servido con la presencia de Monchi, el director deportivo espanyolista que por primera vez en su carrera se enfrenta al Sevilla FC.

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El once confirmado del Espanyol

Dos cambios hace en su equipo inicial Manolo González con respecto al que perdió la pasada semana en Anoeta ante la Real Sociedad. Entra Cabrera por Drkusic y el brasileño Gabriel Moscarso estrena titularidad ocupando el lugar que deja González de Zárate. Sigue confiando el técnico catalán en el canterano Javi Hernández, que formará detrás de un Roberto Fernández que es la gran amenaza ofensiva de los albiazules.

Los pericos salen con: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Núñez, Hinojo; Moscardo, Edu Expósito; Cala, Javi Hernández, Dolan; y Roberto Fernández.

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Fortuño, Quilindschy, Riedel, Drkusic, José Ángel, Urko, Pol Lozano, Bauza, Pere Milla, Bryan Zaragoza, Jofre y Marcose esperarán su turno sentados en el banquillo local del RCDE Stadium.

La alineación titular del Sevilla

Tres cambios con respecto al once que salió ante el Atlético de Madrid realiza Luis García Plaza. Le da la oportunidad de debutar como titular a Kochorashvili, mientras que Sangante regresa al once en detrimento de Castrín y Ejuke jugará sus primeros minutos de inicio de la temporada.

Ha decidido el madrileño apuntalar el centro del campo con tres efectivos y Guridi como hombre más avanzado de ese trío, dejando a Peque en el banquillo. Julio Díaz también vuelve a ser relegado a la suplencia. Los tres fichajes de última hora tendrán que esperar. Estrenará, por cierto, la equipación roja que ha causado furor entre sus aficionados.

El Sevilla FC sale con: Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Kochorashvili, Agoumé, Guridi; Miguel Sierra, Ejuke y Robbie Ure.

En el banquillo sevillista estarán Fran González, Julio Díaz, Andrés Castrín, Alfon, Peque, Manu Bueno, Isaac Romero, Stassin, Félix Correia, Carmona, Fofana e Iker Muñoz. Se queda fuera de la convocatoria el portero de la cantera Sergio Recio.