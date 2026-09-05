Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 20:07h.

Luis García Plaza aún deberá descartar a otro futbolista del Sevilla

Luis García Plaza ensalza el trabajo de José Ignacio Navarro en el Sevilla y responde a Rubén Vargas: "Si está bien, nos dará cosas"

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El Sevilla FC disputará este domingo su primer partido una vez cerrado el mercado de fichajes de verano con la visita al Espanyol en la jornada 4 de LALIGA EA Sports. Para Cornellà-El Prat, Luis García Plaza ha ofrecido una lista de convocados sin el lesionado Rubén Vargas y con tres descartes a la espera de otro más y con todas las incorporaciones de este verano, incluyendo los tres últimos.

Youssouf Fofana, Félix Correia y Lucas Stassin viajarán con la expedición sevillista a la ciudad condal días después de formalizarse sus respectivos fichajes por el cuadro de la capital de Andalucía. La duda está en saber si todos ellos podrán sentarse en el banquillo dado ese descarte que el técnico aún debe realizar dentro de una primera convocatoria de 24 hombres.

Luis García Plaza, en la rueda de prensa previa al encuentro, ya avanzó que los tres entrarían en la convocatoria "al 100%" aunque sin asegurar que todos ellos tuvieran minutos. Más complicado es en el caso de Fofana, que estaba al margen en el Milan a diferencia de Félix Correia y Stassin, que sí han tenido minutos oficiales.

De momento, los tres futbolistas a los que ha dejado fuera Luis García Plaza son Marcao, Nico Guillén y Fábio Cardoso, que aún podría salir del club a alguno de los mercados que siguen abiertos. Tampoco estará presente Rubén Vargas después de que el Sevilla confirmase su lesión de rodilla este mismo viernes.

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La convocatoria de Luis García Plaza para el Espanyol-Sevilla

Porteros: Odysseas Vlachodimos, Fran González, Sergio Recio.

Defensas: Juan Iglesias, José Ángel Carmona, Arouna Sangante, Kike Salas, Andrés Castrín, Iker Muñoz, Gabriel Suazo, Julio Díaz.

Centrocampistas: Lucien Agoumé, Giorgi Kochorashvili, Youssouf Fofana, Jon Guridi, Peque, Manu Bueno, Félix Correia, Alfon González, Chidera Ejuke, Miguel Sierra.

Delanteros: Isaac Romero, Robbie Ure, Lucas Stassin.