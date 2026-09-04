El nuevo plan del Sevilla con Nico Guillén

Álvaro Borrego 04 SEP 2026 - 16:13h.

El canterano alternará partidos entre el filial y el primer equipo para no perder la regularidad

Quiénes son los 20 directores deportivos de LALIGA EA Sports y qué nota sacan tras cerrar el mercado de fichajes

Compartir







Nico Guillén estará este fin de semana con el filial en el estreno del Sevilla Atlético en Segunda Federación. Luis García Plaza ha reconocido que el canterano no entrará en la convocatoria del primer equipo, aunque a partir del lunes volverá a entrenarse bajo sus órdenes. El propósito de esta decisión no es otro que no cortar de raíz la proyección de un chico que necesitar continuidad para seguir creciendo y ahora, con las llegadas de Kocho o Fofana, tendrá más complejo salir de inicio con el Sevilla FC. El entrenador considera al talento de 18 años como uno más, pero solo irá cuando tenga opciones claras de jugar. Mientras tanto, alternará partidos con el filial para no perder esa regularidad que tan decisiva es a su edad.

Un nuevo plan que el propio Luis García Plaza explicó este viernes: "La idea es que Nico Guillén forme parte de la primera plantilla, aunque esté con el filial, pero sí que han venido Kocho y Fofa, entonces la reducción de minutos para él, por lógica... Es imposible jugar todos. Entonces, el día que no, ya le he dicho que se ha ganado estar con nosotros, que tengo una gran confianza en él, como ya lo he demostrado en tres partidos, que ha jugado dos, y tengo una gran confianza en él. Entonces nos quedan ahí cinco centrocampistas y, bueno, pues irá. Siempre que lo cite es cuando tenga idea de que pueda participar o pueda jugar de inicio, pueda participar. En este caso hemos querido que no pierda tampoco el ritmo, que el otro día no jugó y que vuelva a ir con el filial, y el lunes ya se incorpora con nosotros. Cada semana iremos viendo".

Sea como fuere, el entrenador se muestra muy agradecido con los canteranos. "A todos les he dicho, se lo he agradecido personalmente. Me acuerdo de Manuel Ángel, de Ibra Sow, por poner algún ejemplo. Agradecidísimo, porque nos han ayudado muchísimo, han demostrado que durante el año nos pueden ayudar, que la temporada es muy larga, que hay Copa, que hay Liga, que hay muchas situaciones de lesiones, de sanciones, y que estén preparados, pero que bajen con humildad. Lo único que no me gustaría es recibir alguna información de abajo de que han bajado y, como ahora están con el primer equipo... No. Seguro, además, que no lo harán, porque son chavales excepcionales. Por lo menos conmigo lo han sido y han hecho el objetivo que les dije: que me causasen muy buena impresión, que dependiendo de cómo terminase de cerrarse la plantilla iban a estar o no iban a estar"

En cualquier caso, Luis García Plaza no perderá de vista a los canteranos: "Sé que puedo contar con ellos, con muchos de ellos, y que hagan un gran año y que les vaya muy bien en el filial, pero con el ojo puesto en el primer equipo. Lo que yo ya sí he demostrado desde que llevo aquí es que me da igual la edad que tengan y de dónde vengan, que pongo al que yo creo conveniente."