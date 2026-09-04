Álvaro Borrego 04 SEP 2026 - 19:12h.

Al delantero no le asusta la presión y espera recuperar en Nervión su mejor versión

El nuevo plan del Sevilla con Nico Guillén

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Lucas Stassin ha concedido su primera entrevista como nuevo jugador del Sevilla FC y se ha mostrado "muy emocionado" por empezar esta nueva aventura en España. El futbolista, cedido por el Saint Etienne, se ha mostrado ambicioso y espera adaptarse lo más rápido posible para ayudar al equipo cuanto antes. Aquí repasamos algunas de sus declaraciones más destacadas.

Así se define Lucas Stassin: "Soy un 9. Me gusta marcar, marcar goles, pero también me gusta participar en el juego del equipo. Me gusta combinar, hacer desmarques. Tampoco me importa dar asistencias, siempre y cuando ganemos los partidos y disfrutemos sobre el terreno de juego. En todos los clubes en los que he estado he jugado con dos delanteros o con un solo delantero, así que me adapto un poco a lo que pide el entrenador. Prefiero estar solo arriba y que después los extremos acompañen los centros, pero también soy capaz de jugar con dos delanteros sin ningún problema".

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Su primera toma de contacto con Luis García Plaza: "Hablamos un poquito cuando llegué al club. Pero fue bastante rápido, así que todavía no hemos tenido una conversación larga con él. Pero ya me ha integrado bien en el equipo, y eso es lo importante. Estoy preparado. Será decisión del entrenador, pero voy a hacer todo lo posible para entrenarme bien e intentar tener mis primeros minutos el domingo".

La dimensión del Sevilla: "Conozco al club gracias a toda la Europa League y a todos los títulos que han ganado. Sé que es un club muy grande, todo el mundo ha hablado de él. Y una vez que puse los pies aquí, vi que era un gran club, con una gran afición y una ciudad muy bonita, con gente realmente amable. Espero recuperar el nivel que tenía cuando estaba en Francia, en Primera División, intentar hacer una gran temporada y disfrutar, marcar goles, recuperar las buenas sensaciones y ganar partidos".

El estilo que se practica en España favorece sus condiciones: "Para mí es un estilo que me gusta mucho porque es un estilo en el que se juega al fútbol, se quiere tener el balón y jugar al fútbol, con menos duelos y menos balones largos. Es un campeonato que me encanta desde siempre. Siempre he dicho que algún día me gustaría jugar en España. Como todavía soy joven para grandes ligas como la inglesa, es diferente. El estilo de juego en España encaja más conmigo, así que tengo muchas ganas de verlo".

La presión de ser el delantero del Sevilla: "Como delantero, siempre hay presión cuando llego a un club porque siempre hay expectativas. Sé que hay aficionados y que detrás hay un gran club, así que siempre siento esa presión. Cuando llegué al Saint-Étienne también tuve mucha presión porque llegué como el jugador más caro del club, así que siempre tenía esa presión. Así que me tocará gestionarla e intentar hacer las mejores actuaciones posibles".

Ya sueña con debutar en Nervión: "Me han dicho que aquí hay un ambiente increíble, que en cada partido, cuando empieza la música, se crea un ambiente realmente especial. Sobre todo en el famoso partido contra el Betis. Es una experiencia muy bonita, así que tengo muchas ganas de vivirlo, de ver el ambiente y espero poder ganar ese tipo de partidos".

Los grandes referentes de Stassin: "Lewandowski y Benzema son dos números 9 que me encantan. Prefiero los números 9 a los extremos porque, evidentemente, soy delantero. Pero sí, me gusta muchísimo el estilo de juego de Benzema y también el de Lewandowski. Son dos grandes jugadores".