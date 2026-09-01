Basilio García Sevilla, 01 SEP 2026 - 21:45h.

'Tiempo de revisión' analiza la jugada polémica del Sevilla - Atlético de Madrid

La polémica del Sevilla-Atlético de Madrid: ¿Penalti a Kike Salas?

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Pedido y concedido. Luis García Plaza, muy enfadado, solicitó el pasado sábado que “el vídeo de los árbitros” analizara el posible penalti a Kike Salas en el Sevilla FC – Atlético de Madrid de la jornada 3, y el Comité Técnico de Árbitros le ha respondido con una interpretación que, desde ElDesmarque, dudamos que apague el enfado del entrenador sevillista.

El CTA ha ido directo al grano, y de las jugadas analizadas, la primera ha sido la del posible penalti de Hjulmand a Kike Salas, una jugada que podría haber supuesto el 2-3 de haber convertido la pena máxima y habría metido al equipo local en el partido, a falta de algo más de diez minutos para el final.

Javier Arberola Rojas no apreció penalti en primera instancia, pero el Sevilla protestó airadamente para que la jugada, al menos, fuera revisada por el videoarbitraje. Finalmente, tras llevarse la mano al pinganillo y conversar con Iglesias Villanueva, el colegiado manchego decidió mantener su decisión y no señalar el punto de penalti.

La explicación, eso sí, ha sido bastante ambigua, ya que lo reduce todo a que la jugada depende de la interpretación del árbitro, dando por buena tanto la actuación desde el césped de Alberola Rojas y desde el videorbitraje por parte de Iglesias Villanueva. No obstante, el CTA reconoce que el danés “impacta” en la pierna del moronero, y que el contacto es “susceptible” de ser “sancionado como penalti”. Eso sí, lo deja todo en manos de la interpetación del colegiado de campo y cree que el VAR hizo bien en no intervenir. Y ahí quedó.

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El texto del CTA

Hjulmand se dispone a despejar un balón dentro del área, el defensor impacta en la pierna de Kike Salas. Contacto susceptible de ser sancionado como penalti. Intensidad y causa – efecto con elevada carga interpretativa. El VAR no debe intervenir.