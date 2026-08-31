Redacción ElDesmarque 31 AGO 2026 - 21:11h.

El analista arbitral es muy claro con las medidas que se deberían tomar

El alegato de Mr. Asubío tras la última agresión a un árbitro en España: "Ya van 16 este año"

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No suele pasar en el fútbol profesional, aunque también ha habido casos, pero, por desgracia, suele pasar en bastantes ocasiones en el fútbol regional y en el base. Hablamos de las agresiones a los árbitros. Un problema muy grave que no termina de atajarse en España por falta de medidas y también, como no, por falta de educación y de respeto de muchas personas. De ahí que Mr Asubío exponga cómo está toda esta situación y pone el foco en esta problemática.

Como se puede ver en el vídeo superior, el analista arbitral explica que desde su llegada, el CTA tiene entre sus objetivos perseguir, minimizar e intentar erradicar estas agresiones. En su día, el CTA ya se reunió con el CSD para trasladarle esta preocupación y buscar que los árbitros puedan ser considerados, a efectos de protección, como miembros de colectivos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como sanitarios o como profesores con un objetivo claro: que las sanciones a quienes agreden a un árbitro dejen de ser prácticamente irrisorias y puedan llegar a conllevar penas de entre 6 meses y 3 años de prisión.