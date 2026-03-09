El alegato de Mr. Asubío tras la última agresión a un árbitro en España

Pablo Sánchez 09 MAR 2026 - 09:11h.

Sancionan con 37 partidos a un portero por pegar un puñetazo a un árbitro

La forma de proceder del club involucrado dejó mucho que desear

Compartir







El estamento arbitral vuelve a ser actualidad, por desgracia, por una nueva agresión. En esta ocasión sucedió en un partido del Grupo 3 de Tercera Asturfútbol entre el Llanera B y el CD San Luis. Un integrante del equipo visitante agredió física y verbalmente al árbitro por pitar un penalti a favor del cuadro local cuando el encuentro marchaba empate a dos. Así lo recogió el colegiado en el acta de un partido que quedó manchado por un suceso que, de primeras, no fue condenado por su propio equipo. Posteriormente rectificaron.

Mr. Asubío, habitual colaborador en ElDesmarque, lanzó su crítica por las frecuentes agresiones que sufren los árbitros casi cada fin de semana en el fútbol amateur y base. También animó a los árbitros asturianos a que se nieguen a dirigir un partido del CD San Luis después de la manera de proceder tras lo sucedido.

La opinión de Mr. Asubío

"Desde el 1 de enero de 2026 llevamos 16 arbitros agredidos en 10 posibles fines de semana en el fútbol amateur y base español. Este va un paso más allá. Se jugaba el Llanera B-CD San Luis, donde vemos a un árbitro golpeado, empujado, tirado al suelo y luego por suerte se le lanza una patada que no llega a impactar. Tras ello, el CD San Luis, en vez de condenar esa actitud de su jugador, lo que hace es verla como normal. Hace un comunicado donde se ve como normal una agresión al árbitro. Por muy mal que lo esté haciendo un club nunca jamás puede aceptar que uno de sus integrantes golpee y agreda física y verbalmente a un colegiado. Es triste y lamentable", prosiguió.

"Lo peor de todo es que después sale un comunicado del CTA y de la Federación Asturiana y, tras ello, aparece el comunicado firmado por su presidente que cesaba al secretario general que es el que presuntamente redactó el comunicado primero en el que no condenaba esa agresión física. Le pediría a los compañeros asturianos que se mantengan unidos y que decidan no pitar a este equipo. Si tienen que ir de Valladolid, Tenerife o Zamora que vayan. No deben pitar a este club después de la manera de proceder tan lamentable".