Sancionan con 37 partidos a un portero por pegar un puñetazo a un árbitro

La RFEF suspende a un árbitro de Segunda acusado de agredir sexualmente a una prostituta y Rafael Louzán avisa: "No puede haber medias tintas"

Sucedió en la Comunidad Valenciana

La violencia vuelve a estar presente en un campo de fútbol con los árbitros como principales damnificados. En esta ocasión, un encuentro de Primera Valenciana acabó con una agresión al colegiado en la mandíbula que derivó en una importante sanción a tenor de los hechos desarrollados en el acta arbitral. Un linchamiento que ha vuelto a poner el foco en el deporte rey.

Todo sucedió en la Comunidad Valenciana durante el partido que disputaron el San Antonio de Benagéber y el CDFB L'Eliana en el campo de fútbol municipal del mencionado municipio. Tal y como detalla el acta redactada por el colegiado, el portero del San Antonio propinó un puñetazo en la mandíbula a uno de los asistentes del encuentro.

Después de analizar los hechos, la Federación Valenciana ha interpuesto una sanción de 37 partidos a dicho jugador, un castigo que para muchos se queda corto en vista de los acontecimientos y en plena lucha por erradicar la violencia de los terrenos de juego.

La sanción al jugador

El escrito en el que queda constancia de la sanción interpuesta al jugador dice lo siguiente: "Por agredir al árbitro asistente número uno, precisando este asistencia médica, no informando a este Comité de Competición antes de la reunión semanal que haya causado baja deportiva o para sus ocupaciones habituales".

Tal y como explica nuestro habitual colaborador y experto arbitral Mr. Asubío, hasta 13 colegiados han sido agredidos sobre un terreno de juego en lo que va de 2026, al menos de las que se tienen constancia. A su vez condena cualquier acto de violencia física o verbal contra un estamento desprotegido en este sentido.