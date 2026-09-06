Basilio García Sevilla, 06 SEP 2026 - 23:11h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

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El Sevilla FC ha sacado un empate agridulce de su visita al RCD Espanyol de este domingo, en un partido con mucha polémica por la expulsión de Arouna Sangante, que le obligó a jugar 40 minutos con uno menos. Pese a ello, llegó a ponerse por delante, pero un gol de Marcos Fernández en el tramo final le quitó los dos puntos que parecía haberse ganado

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los catalanes.

Odysseas (6): Estuvo a punto de cerrar su primera portería a cero de la temporada, con una buena intervención en el descuento, pero un remate con el hombro de Marcos Fernández que se estrelló en el larguero le desestabilizó y no pudo evitar el tanto del empate.

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Juan Iglesias (4): Otro partido de oficio del vallisoletano, que acabó formando línea de tres centrales ante la inferioridad numérica, aunque manchado por el empate. No estuvo nada despierto en el gol de Marcos Fernández.

Sangante (6): La roja es sangrante. Toca la pelota clarísimamente y Sesma Espinosa no va al monitor a ver la jugada. Esto sí que tendrá que explicarlo el CTA, aunque ya sabremos lo que dirá. Hasta entonces, e incluso en esa jugada, estaba cuajando un partido notable.

Kike Salas (7): Un día más sobreponiéndose a todas las circunstancias del partido. Bien por bajo, en las anticipaciones, en los tackles… se está convirtiendo en un central con mayúsculas.

Suazo (4): Su primera parte fue, una vez más, mala, con errores de posicionamiento que comprometieron a su equipo. Después puso, por fin, la experiencia en favor de su equipo y se sobrepuso en una segunda parte más decente.

Kochorashvili (5): Cargado con una amarilla en el primer minuto, jugó con fuego hasta que Luis García Plaza lo cambió para no quedarse con uno menos. Pocos segundos después, Sesma Espinosa echó de forma increíble a Sangante. Busca ser líder, pero hay que verlo en circunstancias más normales.

Agoumé (6): Un buen partido del francés, que ha comenzado bien la temporada. Supo mandar cuando el Sevilla creció mediada la primera parte y también formó una prometedora pareja con Fofana en la segunda mitad, con uno menos.

Guridi (6): Salvo algún fallo tonto en las entregas, recuperó bien en el centro del campo, supo sacar el balón bien hacia el ataque e incluso puso una buena asistencia a Stassin que marró el belga.

Miguel Sierra (5): Otra vez mostrando su descaro en un partido duro de Primera división. Puso mordiente con su buena pierna y aguantó minutos con amarilla sin complicarse. Es uno más.

Ejuke (5): Mucho mejor saliendo desde el banquillo que de titular, eso lo sabe Luis García Plaza y no se debe repetir mucho más. No obstante, se le ve más implicado defensivamente y eso es un gran logro para un jugador como él.

Robbie Ure (4): Las pelea todas, pero ni se pone ni lo ponen de gol. Ya van cuatro jornadas y apremia verle celebrar por fin, algo que ya ha hecho Stassin.

Suplentes:

Fofana (6): Se le notó la inactividad nada más salir, sorteado con facilidad por Edu Expósito en la jugada de la roja a Sangante, pero después mostró que tiene físico para estar arriba y abajo y que va a aportar a este equipo. Celebró como un gol el corte de balón previo al pitido final.

Stassin (7): Ha demostrado lo que decían de él. Tiene gol. Nada más salir falló un mano a mano, y lejos de amilanarse puso a su equipo por delante en una jugada de pillo de área. Pinta bien.

Andrés Castrín (5): Salió tras la roja a Sangante y cumplió, como siempre. Estaba para sacar el gol de El Hilali y fue molestado por Marcos Fernández. Oficio.

Carmona (4): Estaba haciendo buenos minutos del visueño, entendiendo bien lo que necesitaba el partido con su salida y dándole aire al equipo. Un saque de banda de los suyos generó el gol de Stassin. Así sí. Pero él mismo generó el desmarque de Marcos Fernández en la jugada clave del partido con un empujón sin sentido alguno. Así no.

Manu Bueno (5): Le faltan minutos en la élite para manejar el centro del campo en momentos de tanta exigencia.

Entrenador:

Luis García Plaza (7): El Sevilla es un equipo de fútbol, y eso es mucho decir viendo lo que se ha visto en los últimos años en Nervión. Su inicio fue dubitativo, pero después ejecutó bien la presión alta. Saca a los jugadores con tarjeta, pero la roja a Sangante fue flagrante, y aún así mejoró el Sevilla con los cambios. Ahí, cambió a un equipo más cerrado, pero sin renunciar al ataque, y de ahí llegó el gol de Stassin y más ocasiones. Un desajuste defensivo a falta de dos minutos para el final evitó una victoria que había merecido.