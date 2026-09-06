Pablo Sánchez 06 SEP 2026 - 23:17h.

José Juan rompe a llorar por Ceuta y explica su decepción con España: "Es humanidad"

Rescató un punto para los pericos en el descuento

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La locura se apoderó de los últimos minutos del encuentro entre el Espanyol y el Sevilla en el RCDE Stadium. Los andaluces se adelantaron pese a contar con un jugador menos y fue Marcos Fernández, en el descuento, quien rescató un punto para los pericos tras cazar de cabeza su propio remate repelido por el larguero. Después del tanto, se acordó de Ceuta, ciudad en la cual residió tras su paso por el conjunto caballa y a quien quiso rendir homenaje en estos difíciles momentos.

Marcos Fernández se dirigió a una de las cámaras del encuentro y levantó su camiseta para mostrar la que portaba debajo con el siguiente lema: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". Con este mensaje quiso mostrar su apoyo a su exequipo, del que también se acordó en la entrevista postpartido ante las cámaras de Movistar.

"La ciudad de Ceuta me acogió espectacular, como uno más, siempre me han tratado espectacular, es una pena lo que están viviendo y cómo los están tratando. Espero que se solucione lo antes posible, les mando toda la fuerza del mundo", explicó.

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Las declaraciones de Marcos Fernández

Análisis del partido: "Un sabor un poco amargo, queríamos los tres puntos. Siempre es bonito marcar. Feliz por esa parte, pero queríamos los tres puntos. Intentaremos ir la semana que viene a por ellos. Creo que hemos estado muy bien en la segunda parte, el primer gol que metemos tengo que verlo otra vez pero no interfiero para nada en la jugada. Ellos se vienen arriba y nos dan un pequeño mazazo. Hemos tirado de carácter y pundonor".

Polémica: "Yo creo que me quedo quieto, que intento interferir lo menos posible y para nada impido la visión de Castrin".

Primer gol en LALIGA EA SPORTS: "Son muchos años, toda la vida peleando por jugar en Primera. Espero que sea el primero de muchos".