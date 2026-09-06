Alberto Cercós García 06 SEP 2026 - 19:56h.

Carlos Sainz ya tiene la mirada puesta en un especial Gran Premio de España en el Madring

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Carlos Sainz ya tiene la mirada puesta en Madrid. El piloto madrileño cerró este domingo un complicado Gran Premio de Italia con una decimotercera posición que no le permitió sumar puntos, pero que dejó buenas sensaciones por la forma en la que Williams ejecutó la carrera. Sainz llegó a rodar décimo en los primeros compases antes de perder posiciones, pero la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc condicionó su estrategia.

"Ha sido una de esas decimoterceras posiciones que no saldrán y no brillarán, pero por mi parte y por el equipo la verdad es que hemos hecho entre todos una buena carrera", explicó Sainz después de una prueba en la que destacó especialmente el trabajo de Williams. Monza volvió a evidenciar las limitaciones del monoplaza, aunque Sainz consiguió maximizar sus opciones en un circuito en el que Williams tampoco encontró esta temporada una de sus tradicionales fortalezas.

Ya tiene la mirada puesta en el Madring

Pero el decimotercer puesto ya queda atrás. El próximo fin de semana llega el estreno del Madring, el nuevo circuito que acogerá el Gran Premio de España en Madrid y que Sainz conoce especialmente bien después de haber sido uno de los primeros pilotos en completar una vuelta al trazado. El español espera un desafío mayúsculo y rechaza de momento las etiquetas más negativas: "Creo que lo de 'car killer' es para los F3 de momento. Habrá que ver si es un 'car killer' de F1 o no". Sí tiene claro que será una pista diferente: "Es un circuito muy complicado, muy espectacular. Todos lo hemos dicho tras hacerlo en el simulador, que nos ha sorprendido lo complicado que es y lo difícil que será".

"Por lo menos en esa parte será un circuito con carácter, con dificultad, no un circuito más que se añade al calendario porque sí. Creo que antes voy a tener muchos eventos promocionales, mucho marketing, atender a sponsors y a medios, que ya sabéis que es la parte del piloto que más cuesta. Incluso en eso, voy a intentar disfrutarla al máximo porque es la parte que me toca en casa y tengo que hacer un esfuerzo extra por mi país y por mi ciudad", promete el madrileño.