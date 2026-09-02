Alberto Cercós García 02 SEP 2026 - 11:09h.

Tras el GP de Aragón, la madre de Márquez y Pedro Acosta fueron 'cazados' hablando sobre el futuro

El sufrimiento en el box de Marc Márquez, con Gemma Pinto y Julià Márquez gritando en el momento más decisivo

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El Gran Premio de Aragón dejó mucho más que otra exhibición de Marc Márquez en MotorLand. El piloto de Ducati completó un fin de semana perfecto al imponerse tanto en la 'sprint' como en la carrera larga, sumando los 37 puntos en juego y recortando de forma importante la distancia con Jorge Martín, que terminó quinto y mantiene el liderato con 19 puntos de ventaja sobre el ilerdense. La carrera del domingo tuvo además un ingrediente especial de cara al futuro: Pedro Acosta fue quien más cerca estuvo de poner contra las cuerdas a Márquez.

El murciano, todavía piloto de KTM, terminó segundo después de superar a Marco Bezzecchi y llegó a presionar al '93', aunque finalmente la Ducati consiguió abrir hueco en las últimas vueltas. Fue una nueva muestra del potencial de Acosta, que ya suma 14 podios en MotoGP y que, pese a seguir buscando su primera victoria en la categoría reina, volvió a demostrar que puede pelear de tú a tú con los grandes. Y precisamente esa batalla sirve como aperitivo de lo que puede ocurrir a partir de 2027.

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Acosta será piloto oficial del Ducati Lenovo Team durante las temporadas 2027 y 2028, formando pareja con Marc Márquez en una de las alineaciones más potentes de la nueva era de MotoGP. El cambio será todavía más interesante porque ambos se encontrarán en un campeonato completamente renovado por el reglamento, con las MotoGP reducidas de 1000 a 850cc y numerosos cambios técnicos que obligarán a todos los fabricantes y pilotos a partir prácticamente de cero.

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El viral momento entre Roser Alentà y Pedro Acosta

Porque el momento más viral llegó después de la carrera. Roser Alentà, madre de Marc y Álex Márquez, se acercó a felicitar a Acosta por su segundo puesto. El murciano, con la confianza que mantiene con la familia Márquez, la saludó cariñosamente: "Muchísimas gracias, guapetona". Roser respondió entre risas tras el carrerón del futuro compañero de su hijo: "¡Un carrerón! ¡Qué cabrón! El año que viene, ¿qué?". Acosta, también entre risas y sin querer adelantar acontecimientos, contestó con un escueto pero significativo "ya veremos".

Un intercambio espontáneo que rápidamente se hizo viral y que resume a la perfección la expectación que existe alrededor de la futura pareja de Ducati: dos pilotos españoles de enorme talento, separados actualmente por apenas una posición en Aragón, que dentro de unos meses compartirán box y, previsiblemente, lucharán por los mismos objetivos.