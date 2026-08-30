Marc Márquez pasa el rodillo, lo gana todo y aprieta el Mundial: las notas del GP de Aragón

Alberto Cercós García 30 AGO 2026 - 14:52h.

Marc Márquez gana con contundencia, suma los 37 puntos posibles y se queda a 19 del liderato de MotoGP

El recado de Álex Márquez a su hermano Marc en clave Mundial

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Marc Márquez ha vuelto a demostrar por qué MotorLand Aragón es uno de sus circuitos fetiche al conquistar la carrera larga del Gran Premio de Aragón de MotoGP, en una prueba en la que el piloto de Ducati ha impuesto su ritmo para llevarse una victoria de enorme valor en la pelea por el Mundial. El español estuvo acompañado en el podio por Pedro Acosta, segundo tras completar una actuación sobresaliente con KTM, y Marco Bezzecchi, tercero con la Aprilia, después de haber arrancado el fin de semana como uno de los grandes favoritos tras conseguir la 'pole' y batir el récord de la pista. Márquez culmina así un fin de semana prácticamente perfecto en MotorLand, después de haber ganado también la carrera al 'sprint' del sábado, y vuelve a meter presión en una lucha por el título que continúa completamente abierta.

La victoria permite a Márquez recortar una importante cantidad de puntos en la clasificación general, aunque Jorge Martín mantiene el liderato del campeonato. El piloto de Aprilia llegó a la carrera de Aragón de este domingo con 240 puntos y una ventaja de 31 sobre Bezzecchi, mientras que Márquez partía tercero a 33 unidades del madrileño; tras el resultado del fin de semana, Martín continúa al frente, con Bezzecchi y Márquez como sus principales perseguidores, pero con menos distancia. Tras la victoria de este domingo, esa distancia cambia: Márquez se coloca segundo en la general a 19 puntos del liderato.

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Las notas y 1x1 de los pilotos en MotorLand

Marc Márquez (1º): 10 . Donde pone el ojo, pone la bala. Qué bestialidad lo que ha hecho en MotorLand. El de Ducati ha luchado para sumar los 37 puntos disponibles, y lo ha logrado. Carrera de perfecta gestión, de atacar en el momento adecuado, de abrazar el favoritismo sin presión. Victoria de campeón.

. Donde pone el ojo, pone la bala. Qué bestialidad lo que ha hecho en MotorLand. El de Ducati ha luchado para sumar los 37 puntos disponibles, y lo ha logrado. Carrera de perfecta gestión, de atacar en el momento adecuado, de abrazar el favoritismo sin presión. Victoria de campeón. Pedro Acosta (2º): 9 . La sorpresa. De la nada apareció cuando menos se le esperaba. Y lo mejor, no fue algo efímero. El de KTM da un nuevo puñetazo sobre la mesa. Es una segunda posición que sabe a gloria. Es surrealista cómo rinde con una moto tan limitada. Brutal.

. La sorpresa. De la nada apareció cuando menos se le esperaba. Y lo mejor, no fue algo efímero. El de KTM da un nuevo puñetazo sobre la mesa. Es una segunda posición que sabe a gloria. Es surrealista cómo rinde con una moto tan limitada. Brutal. Marco Bezzecchi (3º): 8 . Tenía que terminar segundo, pero le fue imposible batallar con Pedro Acosta. Se esperaba un poco más de él y ya ve cómo el Mundial se aprieta mucho más. En la general, cae a la tercera posición.

. Tenía que terminar segundo, pero le fue imposible batallar con Pedro Acosta. Se esperaba un poco más de él y ya ve cómo el Mundial se aprieta mucho más. En la general, cae a la tercera posición. Álex Márquez (4º): 7 . Tras un sábado terminando segundo, terminar fuera del podio se puede ver como un paso atrás. Pero ojo, nada que ver. Carrera muy positiva para el pequeño de los Márquez. Sólido entre las dos Aprilia. De notable.

. Tras un sábado terminando segundo, terminar fuera del podio se puede ver como un paso atrás. Pero ojo, nada que ver. Carrera muy positiva para el pequeño de los Márquez. Sólido entre las dos Aprilia. De notable. Jorge Martín (5º): 6 . Salió muy bien y parecía que podía dar más batalla, pero la realidad es que no tenía ritmo para plantar cara. Aún así salva los muebles y sigue en lo más alto del Mundial.

. Salió muy bien y parecía que podía dar más batalla, pero la realidad es que no tenía ritmo para plantar cara. Aún así salva los muebles y sigue en lo más alto del Mundial. Fermín Aldeguer (6º): 7 . Soberbio. El murciano del Gresini Racing cumple con nota. Volvía de lesión y lo hace como si no hubiera estado ausente.

. Soberbio. El murciano del Gresini Racing cumple con nota. Volvía de lesión y lo hace como si no hubiera estado ausente. Fabio Di Giannantonio (7º): 5'5 . Mal fin de semana, que se complica sus aspiraciones en el Mundial.

. Mal fin de semana, que se complica sus aspiraciones en el Mundial. Joan Mir (12º): 5 . No se ha caído y eso ya es algo. Suma unos cuantos puntos, pero no ha terminado como la mejor Honda. El mallorquín cierra un fin de semana de menos a más.

. No se ha caído y eso ya es algo. Suma unos cuantos puntos, pero no ha terminado como la mejor Honda. El mallorquín cierra un fin de semana de menos a más. Fabio Quartararo (19º): 2 . Que termine ya el 2026, debe pensar en cada Gran Premio. Este fin de semana ha sido horroroso para él, sobre todo en la carrera. Último en Aragón. Nadie se lo explica.

. Que termine ya el 2026, debe pensar en cada Gran Premio. Este fin de semana ha sido horroroso para él, sobre todo en la carrera. Último en Aragón. Nadie se lo explica. Raúl Fernández (OUT): 4 . Se le suspende pero no por su culpa, ya que la moto dijo basta cuando luchaba por el top5. Una pena porque venía de ganar en Silverstone y su dinámica se frena en seco. Tras poner el listón tan alto, se le exige como tal.

. Se le suspende pero no por su culpa, ya que la moto dijo basta cuando luchaba por el top5. Una pena porque venía de ganar en Silverstone y su dinámica se frena en seco. Tras poner el listón tan alto, se le exige como tal. Pecco Bagnaia (OUT): 3. No levanta cabeza y a nivel mental parece tocado. Se fue al suelo en las primeras vueltas, cuando ya estaba perdiendo terreno con los pilotos de delante. Fin de semana para olvidar. Muy lejos del nivel esperado.