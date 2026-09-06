Ron Gourlay y Kiat Lim todavía no se han dado cuenta de lo que nos molesta de Peter Lim

Unos dos mil valencianistas protestan tras el Valencia-Barça y esperan a los jugadores a la salida de Mestalla

Mestalla explota contra el palco

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Acaba de terminar el Valencia-Barça. Como todos preveíamos, los catalanes ganaron en Mestalla y burrearon al Valencia CF. Tampoco nos puede sorprender. Son mejores, tienen mejor equipo y están a años luz del Valencia CF que ha perpetrado Ron Gourlay con el permiso de Kiat Lim, que este domingo debutó en partido oficial en el palco en un día que no olvidará. Las protestas antes, durante y después del partido espero que le hagan reflexionar a ambos, pero creo que aún no se han enterado de lo que nos molesta de Peter Lim y por qué todos queremos que venda y se vaya. Se lo intentaré explicar como han hecho miles de aficionados hoy en Mestalla.

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Lo primero, Ron Gourlay

Tenía ganas también de que llegara este domingo para explicar al CEO de fútbol del Valencia CF. No lo hice en la rueda de prensa porque ahí se va a preguntar, pero necesito decírselo: Ron Gourlay, no nos entiendes. Tú, tampoco. Como tus predecesores, me da la sensación de que no eres consciente de dónde estás. Creo que no has calibrado que este ha sido un club grande y que lo que más frustración nos genera es que la ambición de la afición un año más se da de bruces con la tacañería de la propiedad.

No me gustó el tono soberbio en algunas de sus preguntas. "Mira mi currículo, no me escondo ante nadie", le dijo a un joven compañero. Vale que su currículo es extenso, pero el de Rafa Villarejo, Fernando Miñana, el de Salva Campos o el mío propio -por nombrar a los más mayores de la sala de prensa- no es inferior. En mi caso, 31 años ya como periodista deportivo haré en diciembre y no se lo voy echando en cara a nadie. Es más fácil convencer desde la humildad que desde la prepotencia. No fue una rueda de prensa agresiva, no debe serlo nunca, pero lo vi muy a la defensiva.

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Si no puedes cambiar el plan de Peter Lim, asúmelo o márchate

Perdonad por este ataque de falta de modestia, pero es que Ron me hizo que torciera el gesto pronto. Le pregunté por dos movimientos que me consta que hicieron (Etta Eyong y Ducksch) y los negó. Vamos, puso en duda nuestra credibilidad como periodistas, algunos tan reputados como Conrado Valle y Javi Teruel. Pero lo que más me molestó de su rueda de prensa fue su tono generalizado de falta de autocrítica, de sensación de no saber todavía dónde está. No le pido que se avergüence de su trabajo, no soy de esos, pero la prueba evidente de que no está bien hecho y que tienen que mejorar es que el equipo está como está y que en verano, tras renovar a Corberán, sólo había dos caminos: darle herramientas (más fichajes) y limpiar el vestuario. Ni una, ni otra, porque sé que el cuerpo técnico esperaba, además de lo que ha venido, un delantero y un central de jerarquía y que le limpiaran algún jugador. No ha sucedido y Gourlay me demuestra que no entiende nuestro problema: Somos la afición y los medios de comunicación de un club histórico y no nos conformamos con menos.

¿El resumen? Otro año más a sufrir y a rezar, porque eso de invertir en enero lo que no has querido gastarte en verano puede que un día explote con el Valencia CF en Segunda. ¿Y qué dirá Lim si nos toca inaugurar el Nou Mestalla en Segunda?

Y aparece Kiat Lim para cerrar el círculo

Y en estas, "por sorpresa" apareció Kiat Lim en Mestalla. Otro que me da la sensación de que todavía no nos conoce. No seré yo quien critique o impida a nadie venir a Mestalla, pero con los ánimos caldeados como estaban, no me reconocerán que no fue el día idóneo para debutar como presidente en un partido oficial en el estadio valencianista. Desde luego, no se podía esperar que le aplaudieran.

Tardará mucho tiempo en olvidar el presidente lo vivido en Mestalla. No debe ser un plato de buen gusto que, siendo multimillonario, tengas que llegar en autobús a escondidas porque no puedes entrar tranquilo en tu casa y que 47.000 personas estén constantemente metiéndose con tu padre y con tu gestión.

No queremos lo que quiere Peter Lim: Es fácil

El problema del Valencia CF y que no ven o no quieren ver Kiat Lim y Gourlay es que el plan de Peter Lim para el club, al valencianismo no le vale. El máximo accionista se conforma con mantenerse en Primera hasta que acabe el Nou Mestalla y luego vender el club en Primera; mientras que su afición espera que, hasta que llegue el bendito día de que se vaya Lim, lo haga siendo coherente con la historia del club: invirtiendo más y con el equipo en Europa. Y ahí Ron no lo ha conseguido: no ha convencido a Lim, y ha dejado vendido a su entrenador sin fichajes y sin limpieza del vestuario. Así que, sólo le quedan dos caminos: asumir las críticas que vas a recibir por mantener al Valencia CF bajo mínimos o marcharte. "No voy a dimitir", dijo el CEO. De acuerdo, pero no esperes el apoyo de una afición a una gestión que no nos gusta, ni esperes que traguemos con eso de que "Sólo hace falta ver al equipo para ver que las decisiones que hemos tomado son correctas".

¿El resumen? Otro año más a sufrir los valencianistas y a rezar, porque eso de invertir en enero lo que no has querido gastarte en verano puede que un día explote con el Valencia CF en Segunda. ¿Y qué dirá Lim si nos toca inaugurar el Nou Mestalla ése al que fiáis todo el futuro del club en Segunda? ¿A que entonces no mola? Pues así de fastidiados (jodidos) nos sentimos con Lim, con Kiat y con Gourlay.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com