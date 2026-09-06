Alberto Cercós García 06 SEP 2026 - 22:51h.

El delantero brasileño ha debutado este domingo con el FC Barcelona

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Gabriel Jesús ya puede decir que es jugador del FC Barcelona a todos los efectos. El delantero brasileño se estrenó este domingo con la camiseta azulgrana en Mestalla, en una tarde perfecta para el conjunto de Hansi Flick, que arrolló al Valencia por 0-5 y mantiene su pleno de victorias después de cuatro jornadas. Lamine Yamal, por partida doble, Fermín López, Raphinha y Pedri firmaron una goleada que permitió al Barça dominar el encuentro de principio a fin y asentarse en el liderato de LaLiga. El brasileño, que había completado sus primeros entrenamientos con el grupo esta semana, tuvo que esperar hasta el tramo final para disfrutar de sus primeros minutos como culé.

Flick recurrió a Gabriel Jesús en el minuto 81, cuando el partido ya estaba completamente decidido con 0-4 en el marcador. El atacante entró en lugar de Pedri y dispuso de poco más de diez minutos para empezar a familiarizarse con sus nuevos compañeros y con el juego azulgrana. Pese al escaso tiempo sobre el césped, dejó buenas sensaciones y estuvo cerca de estrenarse también como goleador. Después del 0-5 de Lamine Yamal, recibió el balón en la frontal y probó un disparo que se marchó ligeramente desviado del poste derecho de Dimitrievski. El brasileño también buscó asociarse con Lamine y Raphinha, demostrando desde sus primeros minutos que quiere tener protagonismo en el ataque del Barça.

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Gabriel Jesus y un estreno muy especial

Tras el encuentro, Gabriel Jesús puso el foco en su estado físico y reconoció que todavía necesita recuperar ritmo después de su llegada al Barcelona. "Estoy bien, pero me cuesta un poco", explicó el brasileño ante los medios del club, consciente de que estos primeros minutos son importantes para volver progresivamente a su mejor nivel. Su estreno, además, llegó en el mejor escenario posible: una goleada a domicilio, con el equipo funcionando a pleno rendimiento y un contexto que le permitió entrar sin presión. El delantero ya ha dado el primer paso de su nueva etapa y ahora espera aumentar su participación para demostrar todo lo que puede aportar al Barça.