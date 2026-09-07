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Cañizares da la clave para echar a Peter Lim tras el 0-5: “El Valencia es un caramelo de empresa”

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Cañizares. ElDesmarque
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ValenciaLa debacle del Valencia CF ante el Barcelona ha vuelto a abrir en canal la herida que enfrenta al valencianismo con Peter Lim. El 0-5 en Mestalla contra el Barça, en una tarde marcada por las protestas contra la propiedad y una actuación que dejó al equipo colista tras cuatro jornadas, ha elevado todavía más la tensión. Kiat Lim vivió un día para olvidar en Mestalla, con pitos e insultos contra él y su padre.

En ese contexto, Santiago Cañizares fue contundente en ‘Tiempo de Juego’ y puso el foco directamente en el máximo accionista. El exguardameta considera que el problema del Valencia trasciende lo deportivo y que la solución pasa inevitablemente por un cambio en la propiedad.

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Miles de aficionados protestan en Mestalla al final
Miles de aficionados protestan en Mestalla al final. eldesmarque.com

“Solamente el pueblo puede salvar al Valencia”

Cañizares puso en valor la fidelidad de una afición que, pese a conocer la situación del club, continúa llenando Mestalla. “El Valencia es un caramelo de empresa. Ahí tienes a 42.000 tíos yendo hoy a Mestalla sabiendo que iban a pasar vergüenza”, afirmó.

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El exportero recordó además que Peter Lim ha rechazado ofertas para comprar el Valencia, algo que, a su juicio, explica buena parte del bloqueo actual. “Peter Lim no ha querido escuchar a nadie con ofertas”, señaló antes de reclamar una respuesta social.

Protestas en Mestalla contra Peter Lim
Protestas en Mestalla contra Peter Lim. EFE
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El paso para echar a Peter Lim según Cañizares

Cañizares considera que el siguiente paso debe ser conseguir que Lim ponga el club en venta. “Tenemos un problema y es cómo provocar que Peter Lim ponga este club en venta”, explicó. Y Cañizares fue todavía más lejos: “Solamente el pueblo puede salvar al Valencia”. Una frase que resume el estado de ánimo de una afición que volvió a protestar antes, durante y después del partido en el que miles de valencianistas esperaron incluso a los jugadores a la salida de Mestalla.

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