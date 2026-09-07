Cañizares da la clave para echar a Peter Lim tras el 0-5: “El Valencia es un caramelo de empresa”

David Torres 07 SEP 2026 - 07:26h.

“Solamente el pueblo puede salvar al Valencia”

Ron Gourlay y Kiat Lim todavía no se han dado cuenta de lo que nos molesta de Peter Lim

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ValenciaLa debacle del Valencia CF ante el Barcelona ha vuelto a abrir en canal la herida que enfrenta al valencianismo con Peter Lim. El 0-5 en Mestalla contra el Barça, en una tarde marcada por las protestas contra la propiedad y una actuación que dejó al equipo colista tras cuatro jornadas, ha elevado todavía más la tensión. Kiat Lim vivió un día para olvidar en Mestalla, con pitos e insultos contra él y su padre.

En ese contexto, Santiago Cañizares fue contundente en ‘Tiempo de Juego’ y puso el foco directamente en el máximo accionista. El exguardameta considera que el problema del Valencia trasciende lo deportivo y que la solución pasa inevitablemente por un cambio en la propiedad.

“Solamente el pueblo puede salvar al Valencia”

Cañizares puso en valor la fidelidad de una afición que, pese a conocer la situación del club, continúa llenando Mestalla. “El Valencia es un caramelo de empresa. Ahí tienes a 42.000 tíos yendo hoy a Mestalla sabiendo que iban a pasar vergüenza”, afirmó.

El exportero recordó además que Peter Lim ha rechazado ofertas para comprar el Valencia, algo que, a su juicio, explica buena parte del bloqueo actual. “Peter Lim no ha querido escuchar a nadie con ofertas”, señaló antes de reclamar una respuesta social.

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El paso para echar a Peter Lim según Cañizares

Cañizares considera que el siguiente paso debe ser conseguir que Lim ponga el club en venta. “Tenemos un problema y es cómo provocar que Peter Lim ponga este club en venta”, explicó. Y Cañizares fue todavía más lejos: “Solamente el pueblo puede salvar al Valencia”. Una frase que resume el estado de ánimo de una afición que volvió a protestar antes, durante y después del partido en el que miles de valencianistas esperaron incluso a los jugadores a la salida de Mestalla.