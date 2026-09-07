Basilio García Sevilla, 07 SEP 2026 - 09:47h.

El utrerano es la principal cara nueva de la expedición verdiblanca

López Catalán reivindica la plantilla: "Todos los entrenadores quieren más, más y más"

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Inglaterra y Bélgica fueron los destinos del Real Betis Balompié en la UEFA Champions League 2005/06, y 21 años después el club verdiblanco pone rumbo hacia su sueño de disputar la máxima competición continental, con una primera parada en Francia. Este martes se mide al OSC Lille en el primer encuentro de la fase liga, y toda la ilusión del beticismo viaja con ellos.

El primer equipo verdiblanco, con Dani Ceballos como principal novedad en la convocatoria, ha partido hacia el norte de Francia desde la terminal privada del Aeropuerto de San Pablo al filo de las 10.00 horas, en una expedición encabezada por el vicepresidente José Miguel López Catalán y en la que también se desplaza el equipo juvenil, que jugará la UEFA Youth League.