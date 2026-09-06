Basilio García Sevilla, 06 SEP 2026 - 18:29h.

El marroquí sigue sin estar listo y no viaja al norte de Francia

La locura de Dani Ceballos en el gol del Betis al Real Madrid

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Novedades en la lista del Real Betis Balompié para el primer partido de la fase liga de la UEFA Champions League. Manuel Pellegrino recupera a su portero suplente, a su fichaje estrella y a uno de los jugadores mejor pagados del equipo. Diego Conde, Dani Ceballos y Gio Lo Celso viajarán este lunes hasta el norte de Francia para estar presentes en el partido de los verdiblancos ante el OSC Lille, con el que comenzará su andadura en la máxima competición continental 21 años después.

El portero, que se lesionó ante el Granada en pretemporada a finales del mes de julio, ya está recuperado de los problemas de hombro que sufrió en una jugada desafortunada, y ha entrado por primera vez en una lista de convocados de manera oficial. De igual modo, Lo Celso llegó con molestias tras disputar el Mundial con Argentina y ha ido entrando poco a poco en la dinámica grupal. Pellegrini afirmó el jueves que la próxima semana estaría ya disponible y así será.

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Del mismo modo, entra en su primera convocatoria Dani Ceballos. Al utrerano no le dio tiempo a vestirse de corto para jugar ante el Real Madrid, su exequipo, el pasado viernes, tras haber sumado solo un par de entrenamientos, pero el chileno quiere meterle ya en la rueda y estará en el norte de Francia.

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Los que se quedan fuera son Ez Abde, que sigue sin estar disponible, Diego Llorente, que ha sufrido una rotura de los huesos propios de la nariz, Aitor Ruibal, que sigue lesionado, e Iker Losada, este último por decisión técnica.

Viajan 23 futbolistas

Los convocados por Manuel Pellegrini son Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Natan, Marc Bartra, Facundo Bernal, Antony, Pablo Fornals, Cucho Hernández, Fran Gacía, Ángel Ortiz, Diego Conde, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa, Troy Parrott, Lo Celso, Marc Roca, Isco Alarcón, Junior Firpo, Dani Ceballos, Morante y Manu González.

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El Betis tiene prevista su salida hacia Lille a las 10.00 horas de este lunes, en vuelo privado desde la terminal ejecutiva. Antes, hablará Ángel Haro en la terminal del Aeropuerto de Sevilla. Por la tarde, a las 18.15 horas, Manuel Pellegrini y Álvaro Valles ofrecerán la rueda de prensa en el Decathlon Arena, y ya a las 19.00 horas entrenará en el escenario del encuentro. Ya llega la Champions para el Betis.