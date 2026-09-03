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Ceballos se pone a punto en una sesión sin Ez Abde, aunque no va convocado

Ceballos se pone a punto en una sesión sin Ez Abde
Ceballos se pone a punto en una sesión sin Ez Abde. ElDesmarque
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Segunda sesión de trabajo de Dani Ceballos en su regreso al Real Betis Balompié. Tras un verano entrenando en solitario, el utrerano va haciéndose a la dinámica del grupo y este jueves ha vuelto a participar en la víspera del partido ante el Real Madrid, el equipo del que se desvinculó a inicios del mercado, aunque no irá convocado tal y como ha avanzado Manuel Pellegrini.

"Ceballos no está en la lista de convocados, tiene unos días de integración y no está en la citación mañana", afirmaba el técnico.

El que no estará tampoco es Ez Abde, que ha vuelto a ausentarse de la sesión de entrenamiento de Manuel Pellegrini, esta vez por estar atravesando un proceso vírico. El marroquí no irá convocado para el viernes.

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