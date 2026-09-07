Álvaro Borrego 07 SEP 2026 - 18:57h.

El entrenador no se pone un objetivo, aunque espera "llegar lo más lejos posible"

La cláusula que se guarda el Betis para poder comprar a Pablo García en un futuro

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Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación en la salda de prensa del Estadio Pierre-Mauroy, donde el Real Betis materializará su regreso a la Champions League veintiún años después. Enfrente estará el Lille de Davide Ancelotti, uno de los clubes más en forma de la Ligue 1, que pondrá a prueba las aspiraciones de un conjunto verdiblanco que busca estar, como mínimo, en los play offs previos a los octavos de final. El entrenador bético volvió a reconocer que LaLiga es lo "verdaderamente importante", aunque confía que sus jugadores compitan y estén al nivel de las expectativas. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Su primera vez con el Betis en Champions: "Supone dar un paso más en Europa. Es un paso gigante llegar aquí y eso multiplica las exigencias. Veremos hasta donde podemos llegar. Es algo muy importante, darle alegría a los hinchas del Betis, seis años anteriores hemos logrado clasificar a Europa, la Champions trae exigencia y alegría sabiendo que son rivales complicados y ver hasta dónde nos permite llegar".

Cómo ve al Lille de Davide Ancelotti: "Me parece que trabajó con su padre, es el mejor entrenador de la historia. Seguramente tenga una idea futbolística parecida a la de su padre y sea un gran técnico. Me alegro mucho por él, pero ojalá que mañana no le salgan las cosas. En el fútbol cada partido es distinto. Jugamos contra uno de los mejores equipos de la liga francesa, que empató ante el PSG. Trataremos de sumar la mayor cantidad posible de puntos para pasar a la siguiente fase".

La alternancia entre Liga y Champions: ""Por suerte he jugado siete Champions anteriores, atrae mucho y es muy peligrosa, pasa las facturas la liga, hace una gran Champions y cae en semis y en liga no está en competencias europeas, por eso es importante tener un plantel equilibrado y siempre la liga va a tener una importancia mayor y en Copa y Champions tratar de llegar lo más arriba posible. No hay un equipo titular para liga y otro para Champions y ojalá poder clasificar a Europa la próxima temporada por Liga".

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Cómo está Isco Alarcón: "Lo vamos a ver de aquí a mañana, a medida que suma minutos es positivo, es una carga física que hay que saber manejarla y ya veremos si empieza jugando o descansa y lo hablaremos con cuerpo médico y físico".

Dani Ceballos suma sensaciones: "Está en la lista y eso es importante, viene con retraso de adaptación, no es fácil tener minutos. Veremos donde se acomoda él con el paso de los días. Ir citado ya es un paso".

Las rotaciones en la portería: "Bueno, a ver si Álvaro está aquí es porque mañana es titular, segundo que además de estar en un buen momento, uno está lesionado y Manu tiene gran futuro pero sin experiencia en primera, las rotaciones son importantes y en la medida que vuelva Diego y Manu crezca haremos rotaciones".

Las quejas de Mourinho: "Ya pasaron las horas, estamos inmersos en la Champions y es pasado. El plantel debe estar comprometido para estar en las tres competiciones".

Una plantilla equilibrada: "Ya di mis opiniones sobre el mercado. Ahora entre todos vamos a tratar de llegar lo más arriba en las tres competiciones".