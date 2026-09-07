El Celta sigue sin ganar tras el reparto de puntos en el Coliseum

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El RC Celta de Vigo ha firmado un empate ante el Getafe CF (1-1) y sigue sin estrenar su casillero de victorias, en su caso tras cinco jornadas. Pese a que los azulones jugaron media hora con uno menos, el equipo celeste no fue capaz de remontar el tanto inicial de Satriano, logrando sólo una igualada gracias al gol de Starfelt a la salida de un córner.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Celta en su visita al Getafe.

Radu (4): estaba vendido en el gol del Getafe, pero es que no realizó ninguna parada porque no le exigieron mucho más.

El-Abdellaoui (3): ni una sola vez consiguió superar a Mojica. Satriano le ganó el duelo para hacer el 1-0 tras un córner y se mostró algo dubitativo en defensa. Sustituido en el 64'.

Yoel Lago (6): sin alardes, pero correcto y cumpliendo atrás.

Starfelt (8): de lejos, el mejor del Celta. Ya estaba siendo el defensa más entonado en la primera mitad, clave en un mano a mano de Terrrats, y anotó el 1-1 a la salida de un córner con un buen cabezazo.

Marcos Alonso (5): lento cada vez que le toca correr a su espalda. No salió en ninguna foto, pero sigue dejando dudas a nivel defensivo. Se jugó la expulsión en los últimos minutos.

Javi Galán (5): no destacó en ataque y no tuvo mucho trabajo en defensa, pero al menos cumplió atrás. Sustituido en el 64'.

Ilaix Moriba (5): ni sí ni no ni todo lo contrario. Algún fallo al inicio del segundo tiempo, le faltó velocidad en la circulación de balón, pero no se puede decir que estuviera especialmente mal.

Miguel Román (4): tímido y discreto. Mucha intervención con balón, poca intervención decisiva en ataque. Un disparo desde la frontal y poco más.

Hugo González (5): luces y sombras. Durante los primeros minutos fue el mejor del Celta, el único que generaba algo distinto en el frente ofensivo, pero cometió un grave error para asistir a Satriano en el 1-0 tras un córner y, a partir de ahí, empezó a fallar más de la cuenta. Se rehízo desde la esquina asistiendo a Starfelt para hacer el 1-1 a balón parado y gozó de una buena ocasión de cabeza que le salió demasiado centrada. Sustituido en el 84'.

Iago Aspas (4): demasiado poco para un jugador que, más allá de su edad, está llamado a marcar diferencias. Ni una sola jugada reseñable en ataque. Sustituido en el 64'.

Pablo Durán (3): un remate muy malo a la media hora, una media chilena de espaldas desviada y prácticamente nada más. Sustituido en el 69'.

Sustituciones del Celta de Vigo en Getafe

Javi Rueda (6): sustituyó a El-Abdellaoui y llegó a línea de fondo en un par de ocasiones, generando en apenas 3 o 4 minutos generó más que su compañero.

Carreira (5): un cabezazo desviado y sufriendo atrás ante Andrés García en la media hora que estuvo sobre el terreno de juego.

Driouech (6): también entró en el 64' y dejó varias intervenciones desde la banda izquierda, generando peligro y, sobre todo, una buena jugada que Borja no consiguió culminar.

Borja Iglesias (4): primeros minutos de la temporada para dejar claro que le falta ritmo. No estuvo fino en dos balones colgados al área y apenas tocó ocho veces la pelota en 27 minutos.

Jutglà (SC): entró en el 83', sin tiempo para demasiado.