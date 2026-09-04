Alberto Cercós García 04 SEP 2026 - 18:09h.

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Seba Cáceres se convirtió en uno de los últimos fichajes del Celta de Vigo en este mercado de fichajes. El zaguero uruguayo aterrizó en Vigo para potenciar y dotar de más opciones al ataque del equipo de Claudio Giráldez. Pese a que el técnico no está muy conforme con el inicio de Liga, todo hace indicar que Cáceres puede estar el próximo lunes en Getafe. Un arma que, viendo la falta de gol que tiene el Celta, puede ser determinante a corto plazo. Seba era la opción más apetecible para la dirección deportiva, y es el propio jugador quien explica cómo se gestó su fichaje por el club vigués: el mencionado Giráldez y Matías Vecino tuvieron mucho que ver al respecto.

En un vídeo difundido por las redes sociales del Celta, Cáceres se describe como un jugador "muy competitivo, agresivo y siempre atento a respaldar al compañero". "El Celta es un equipo que intenta tener protagonismo, que también quiere presionar y estar en campo rival. El ser competitivo y agresivo creo que va a sumar en esa parte. Espero adaptarme muy bien. Es un equipo en crecimiento, que viene haciendo las cosas muy bien", añade el uruguayo.

Seba Cáceres y el 'poder' de Claudio Giráldez

Una de las claves para que Cáceres se decantase finalmente por el Celta fue el entrenador. "Después de la charla que tuve con Claudio me dejó claro que era el lugar al que tenía que venir, me convenció totalmente. Es una muy linda oportunidad, después de estar tanto tiempo buscando este salto de poder jugar en LaLiga, que es tan competitiva. Creo que es el mejor equipo para eso", asegura.

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Pero añade que no solo habló con Giráldez, también con Matías Vecino: "Fue con el que hablé antes de venir y él me habló muy bien del equipo, de la ciudad, del grupo. Me convenció también él antes de poder estar aquí. Él me habló más desde la parte humana y futbolística".