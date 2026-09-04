Posibles alineaciones del Getafe - Celta para la jornada 4 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 09:23h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Getafe y Celta de la jornada 4

José Bordalás condena tres acciones polémicas contra el Getafe y atiza a los árbitros: "No nos tratan igual, pido respeto"

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El Coliseum vestirá de sus mejores galas este lunes 7 de septiembre a las 19:00h para albergar el enfrentamiento entre Getafe CF y Celta de Vigo, correspondiente a la cuarta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto azulón buscará reencontrarse con el triunfo ante su afición tras encajar una derrota por 1-0 frente a CA Osasuna en El Sadar, situándose con 3 puntos en tres fechas disputadas. Por su parte, la escuadra gallega afronta el desplazamiento a tierras madrileñas con la necesidad imperiosa de sumar, tras haber disputado entre semana su compromiso adelantado de la jornada 6 frente a la Real Sociedad, que acabó empate a cero, y habiendo caído previamente en la fecha 3 por 0-2 ante el Athletic Club en Balaídos.

Posible alineación del Getafe

José Bordalás apostará por una estructura 5-2-1-2 para hacerse fuerte en su feudo y maniatar el juego interior del rival. Para este choque, el técnico alicantino mantiene las bajas confirmadas por lesión de Christantus Uche y Juanmi Jiménez, mientras que Abdel Abqar llega con molestias físicas y se mantendrá como duda hasta última hora. David Soria será el encargado de defender la portería getafense. En la retaguardia, Kiko Femenía ocupará el carril derecho, con la opción de reubicar a Andrés García en esa posición, Johan Mojica actuará en el izquierdo, mientras que Djené Dakonam y Zaid Romero liderarán la zaga central junto a Nemanja Gudelj, si juega por delante de Andrés. En la sala de máquinas, Orel Mangala estará escoltado por Francho Serrano o Mario Martín, situando por delante a Ramón Terrats con libertad en la mediapunta para conectar con la dupla de ataque formada por Enes Ünal y Martín Satriano.

Posible once del Getafe frente al Celta:

Portero: Soria

Defensas: Femenía, Djené, Gudelj/Andrés García, Zaid Romero, Mojica

Centrocampistas: Francho/Mario Martín, Mangala, Terrats

Delanteros: Enes Ünal, Satriano

Posible alineación del Celta de Vigo

El Celta planteará sobre el verde del Coliseum su característica propuesta de 5-2-3 dispuesta a adueñarse del ritmo del partido y encontrar fluidez ofensiva. Claudio Giráldez tendrá que esperar para saber si Aleix Febas y Borja Iglesias están disponibles ya que serán dudas hasta última hora. Ionut Radu estará bajo palos. La línea defensiva contará con Javi Rueda o Sergio Carreira en el carril derecho y Javi Galán en el izquierdo, acompañando en la zaga de tres centrales a Javi Rodríguez, Starfelt o Lago y Marcos Alonso. En el doble pivote, Miguel Román asumirá las labores de creación junto Ilaix Moriba o Febas. En la parcela de ataque, Iago Aspas y Driouech se disputan la titularidad, Hugo Álvarez arrancará por izquierda y la referencia en la punta de lanza será Pablo Durán.

Posible once del Celta de Vigo frente al Getafe:

Portero: Radu

Defensas: Rueda/Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt/Lago, Marcos Alonso, Galán

Centrocampistas: Román, Moriba/Febas

Delanteros: Aspas/Driouech, Durán, Hugo Álvarez