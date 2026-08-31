Pablo Sánchez 31 AGO 2026 - 22:27h.

El técnico pide fichajes en esta recta final del mercado

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José Bordalás compareció ante los medios en rueda de prensa para analizar la derrota del Getafe frente a Osasuna en El Sadar. El cuadro madrileño cayó por la mínima con un gol de Budimir desde los 11 metros tras una acción que se convirtió en el centro de la polémica. El técnico no se mordió la lengua en rueda de prensa a la hora de condenar tanto esa jugada como otras que, a su parecer, han perjudicado a su equipo en las tres jornadas de competición disputadas.

"Los detalles marcan los tres partidos que llevamos de liga. El primero una expulsión muy rigurosa, el segundo un penalti también muy riguroso. Llevamos en tres jornadas una roja y dos penaltis muy rigurosos porque creo que hay una falta previa a Djené. Muchas veces yo me he quejado de que no nos tratan igual y yo creo que es una evidencia. No le debe molestar a nadie, lo puede ver todo el mundo. Juzguen ustedes como se nos trata de diferente manera", prosiguió.

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"Cuando vamos a sacar de banda, de puerta, se nos cuenta con los dedos y hemos podido comprobar que a Osasuna no se le ha hecho. Si estamos con la nuevas reglas para que no se pierda tiempo es para todos, no solo para el Getafe. Por favor pido respeto. Nosotros vamos a seguir trabajando con la misma honradez. Si presumimos de profesionales tenemos que tratar a todos los equipos de la misma manera", agregó.

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La rueda de prensa de José Bordalás

David Soria: "Conseguirlo demuestra su nivel, su compromiso. Nos alegramos mucho por él porque va a ser un récord difícil de superar. Se lo merece, es un magnífico compañero".

Plantilla: "El único que puede tener algún problema es Andrés García, que ha salido lesionado. Esperemos que no sea nada importante. El resto la fatiga normal. Vamos a ver si en las últimas horas llegan los refuerzos que nos ayudarían a completar una plantilla en la que estamos escasos de efectivos".