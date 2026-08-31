Alineaciones confirmadas de Osasuna y Getafe en la jornada 3 de LALIGA

Pablo Sánchez 31 AGO 2026 - 18:23h.

Una amenaza mantiene en vilo el fichaje de Marco Sangalli y el Zaragoza frena otra opción de mercado

Así salen de inicio Luis Miguel Ramis y José Bordalás

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Osasuna y Getafe dan el pistoletazo de salida a la jornada futbolística de este lunes en LALIGA EA SPORTS a partir de las 19.30 horas. Ambos conjuntos buscan su segunda victoria del curso después de un intenso inicio. Los rojillos siguen invictos tras ganar ante el Celta y empatar en El Sadar frente al Levante. El conjunto madrileño, tras lograr la clasificación para la Fase Liga de la Conference League, salió goleado de Vitoria y venció por la mínima en el Coliseum al Racing de Santander.

Un rato antes del encuentro correspondiente a la jornada 3, tanto Luis Miguel Ramis como José Bordalás dieron a conocer los onces con los que ambos conjuntos saltarán al terreno de juego.

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Once titular de Osasuna

El once inicial de Osasuna está formado por Sergio Herrera; Arguibide, Herrando, Catena, Bretones; Iker Muñoz, Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz, Moi Gómez y Budimir

En el banquillo se quedan Aitor Fernández, Lucas Torró, Raúl, Kike Barja, Rico, Moro, Dubasin, Boyomo, Mauro, Osambela, Asier Bonel y Rockson.

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Once titular del Getafe

Bordalás parte de inicio con David Soria; Kiko Femenía, Djené, Zaid Romero, Mojica; Mangala, Francho, Terrats; A. García, Satriano y Enes Ünal.