Alineaciones confirmadas de Osasuna y Getafe en la jornada 3 de LALIGA
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Así salen de inicio Luis Miguel Ramis y José Bordalás
Osasuna y Getafe dan el pistoletazo de salida a la jornada futbolística de este lunes en LALIGA EA SPORTS a partir de las 19.30 horas. Ambos conjuntos buscan su segunda victoria del curso después de un intenso inicio. Los rojillos siguen invictos tras ganar ante el Celta y empatar en El Sadar frente al Levante. El conjunto madrileño, tras lograr la clasificación para la Fase Liga de la Conference League, salió goleado de Vitoria y venció por la mínima en el Coliseum al Racing de Santander.
Un rato antes del encuentro correspondiente a la jornada 3, tanto Luis Miguel Ramis como José Bordalás dieron a conocer los onces con los que ambos conjuntos saltarán al terreno de juego.
Once titular de Osasuna
El once inicial de Osasuna está formado por Sergio Herrera; Arguibide, Herrando, Catena, Bretones; Iker Muñoz, Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz, Moi Gómez y Budimir
En el banquillo se quedan Aitor Fernández, Lucas Torró, Raúl, Kike Barja, Rico, Moro, Dubasin, Boyomo, Mauro, Osambela, Asier Bonel y Rockson.
Once titular del Getafe
Bordalás parte de inicio con David Soria; Kiko Femenía, Djené, Zaid Romero, Mojica; Mangala, Francho, Terrats; A. García, Satriano y Enes Ünal.