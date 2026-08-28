Pablo Sánchez 28 AGO 2026 - 14:04h.

Sorteo de Champions League: los ocho rivales de Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis y Villarreal

La competición arrancará en septiembre

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Tras el sorteo de los partidos de la Europa League, llegó el turno de la Conference League, con la presencia del Getafe como único equipo español tras eliminar al Partizán de Belgrado el pasado jueves en la ronda previa. El conjunto madrileño ya conoce a los seis rivales que tendrá que sortear para seguir adelante en la competición.

Los rivales del Getafe en la Fase Liga

En casa: Brighton, Lugano e Inter d'Escaldes.

Fuera: Ajax, Universitatea Craiova e Iberia 1999 de Tbilisi.

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El dinero que ingresa el Getafe por la Fase Liga

El Getafe se aseguró unos ingresos mínimos de 3,43 millones de euros después de eliminar este jueves al Partizán y alcanzar la fase liga de la Liga Conferencia, en la que disputará seis encuentros, tres como local y otros tres a domicilio.

La clasificación otorgó al conjunto azulón un premio fijo de 3,17 millones de euros, según explica la circular 48/2026 de la UEFA, relativa al reparto de ingresos de sus competiciones durante la temporada 2026-2027. A esa cifra se sumaron los 175.000 euros correspondientes por disputar la eliminatoria previa disputada frente al Partizán y un mínimo de 86.000 euros.

Este último concepto combina el peso del mercado audiovisual de cada país y los coeficientes europeos de los clubes. La cantidad definitiva que recibirá el Getafe todavía no está determinada y podría aumentar de forma notable los 3,43 millones que ya tiene garantizados.

Esa cifra tampoco incluye la recaudación de los tres encuentros que el Coliseum albergará durante la fase liga, ni los ingresos comerciales y de patrocinio derivados de la participación europea.