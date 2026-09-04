Fran Fuentes 04 SEP 2026 - 14:37h.

El director deportivo responde a varias de las cuestiones de interés en sala de prensa

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Marco Garcés ha hecho balance del mercado de fichajes en sala de prensa. El director deportivo del Celta de Vigo ha explicado la apuesta del club por mantener el bloque y priorizar el rendimiento deportivo pese a no haber realizado una gran venta. El dirigente celeste reconoce que la Europa League puede ser clave para compensar económicamente esa decisión, aunque también confirma que el club tendrá que vender jugadores en el futuro para mantener la estabilidad financiera. Además, responde a cuestiones concretas como las ofertas por Javi Rueda e Ilaix Moriba, y el salario de este último.

Europa League como sustituta de una venta: “Es verdad que para conseguir la consistencia financiera uno necesita realizar ventas. En este momento decidimos apoyar a la parcela deportiva, porque también creemos que compitiendo en la Europa League, como es este año, un buen año en Europa League puede sustituir esa venta.”

Impacto de no vender en el límite salarial: “Sí, puede significar una reducción en el límite de coste de plantilla del próximo año, dependiendo de cómo lo hagas en la Europa League. Si lo haces bien en la Europa League, si tienes una buena campaña, creemos que podemos sustituir eso. De otra manera, sí tendrá consecuencias dentro del límite de coste del próximo año y la capacidad de soportar la masa salarial.”

Ofertas recibidas por jugadores: “Cabe señalar que no todas las ofertas nos llegan hasta nuestro escritorio. Son muchas las que para el jugador antes de que llegue a nuestro escritorio. Cuando un club se interesa en un jugador, normalmente habla directamente con el jugador y muchas veces es él mismo quien dice ‘ese país no me interesa, esa liga no me interesa o lo que me estás ofreciendo no es interesante para nosotros’. Así fue y me consta en varios casos. Por otra parte, sí, tuvimos otra serie de ofertas que realmente pensábamos que hacían más daño a nuestro proyecto deportivo que lo que solucionaban a nivel financiero, repitiendo que una buena campaña en la Europa League puede darnos esos puntos que perdimos por no usar las ventas.”

La oferta por Javi Rueda: “Fue muy importante desde el principio mantener el bloque de jugadores. Intentar mantenerlo a tope. Intentamos hacerlo con Fer López. Realmente, Wolves se cerró a las posibilidades. Nunca nos dio una entrada. Simplemente lo querían ahí y, viéndolo jugar, entiendes por qué. Después, la situación de Rueda sí. Nos hicieron llegar esa opción de compra. Como saben ustedes, el 50% pertenece al Real Madrid. Entonces, era una opción que nos dejaba con un monto que ciertamente nos aliviaba la situación financiera. Pero no son montos que no se puedan conseguir haciendo un buen torneo en Europa. Si fueran 30 millones, 40 millones, pues sí, entonces lo tienes que hacer. Pero el monto que era no es algo que sea insustituible haciendo una buena campaña en Europa.”

La situación de Ilaix Moriba: “No, lo que pasó con Ilaix no tiene nada que ver con las situaciones de mercado. Simplemente fue lo que se ha comentado ya ampliamente. Pero sí, alivia mucho el hecho de que ya termine esta ventana de pases. Estar jugando el torneo con la ventana de pases abierta sí inquieta mucho. Sí inquieta permanentemente y genera muchas fricciones innecesarias. Entonces, en ese sentido, sí estamos muy contentos. Esperamos que la falta de gol también se componga. Y ya se vio desde el segundo tiempo de ayer que el equipo dio otra cara. Esperamos poder dar otra cara ahora, ya con el mercado cerrado y sabiendo que somos los que estamos. Y no va a venir nadie más.”

Las cantidades de las ofertas por Ilaix y Javi Rueda: “No, la verdad es que no puedo revelar las cantidades ni los equipos que las hicieron y muchas se manejan a nivel de rumor. Todavía, para ser sincero, todavía ayer me llegó una de Turquía, que son mercados que siguen abiertos y, bueno, pues ya es imposible hacer algo ahora.”

El ahorro conseguido con las cesiones: “Creo que, en general y sin tener los números aquí presentes, este año logramos que colaboraran más en cuanto a sus fichas y amortizaciones los clubes que recibieron a los jugadores que teníamos. Ciertamente, lo ideal no es esto; lo ideal sería vender, lo ideal sería que te cubrieran el coste completo, tanto del salario como de la amortización, pero bueno, no se logró. Probablemente sea algo de este mercado por lo que yo tenga que alzar la mano y decir sí, probablemente pudimos haber hecho algo mejor.”

El mayor gasto del Celta sin una gran venta: “Sí, sin duda, desde que estoy aquí es en el que más hemos gastado, y ciertamente sin tener esa venta importante. También en todos los mercados habíamos vendido y en este no se vendió y eso creo que es una muestra de la clara apuesta por lo deportivo, por ponerlo en el verde. Obviamente necesitamos consistencia financiera, obviamente se va a necesitar vender jugadores, porque también la cantidad de jugadores que vienen de cantera con grandes posibilidades te va a generar un ‘overbooking’ de jugadores que necesitas darles oportunidad. Si no generas esas ventanas, los jugadores se te van buscando oportunidades.”

La cifra de ventas necesaria: “Sí, sí tengo una cifra orientativa que no sé si puedo compartir, de nuevo tendremos que esperar a la reunión de accionistas, donde ahí salen todos los números tal cuales son. Tengo una idea, pero sí, como bien dices, dependerá muchísimo del mercado de enero y de cómo vayamos en Europa League.”

La cifra, respecto a los 32 millones del curso pasado: “Es mucho menor, mucho menor.”

El sueldo de Ilaix Moriba: “Sí, en la escala salarial es de los mejor pagados, ciertamente, pero está muy lejos de las cifras que se han manejado. De las que yo leí están muy alejados y creo que eso es injusto para el jugador, porque después se le exige en base a esas cifras cuando en realidad no son ciertas.”

La apuesta económica por la temporada: “No creo que seamos gente que se esté permanentemente arrepintiendo de decisiones. Una vez que tomamos la decisión, ya vamos con esa y la intentamos hacer buena. Siempre hablamos mucho adentro del club de que tenemos una intención de tomar buenas decisiones, pero también de hacer las decisiones buenas. Yo creo que podemos conseguir esa consistencia financiera con buenos resultados si estamos con la apuesta puesta en la parcela deportiva, en intentar jugar muy bien, ganar partidos y seguir agradándonos.”

Qué ocurrirá si Europa League no compensa la falta de ventas: “Sí, por supuesto; si tenemos un mal año y no podemos suplir los números, pues obligaría a una venta, pero siempre estamos pensando en plan B, plan C, plan D. Y cuando hablo de la consistencia financiera e involucrar al financiero, es porque no solo es el monto lo que se negocia. Los plazos de pago son muy importantes. Si tienes que entrar en una empresa de factoraje para que te esté adelantando pagos, cuánto se queda en comisiones, si hay un coste de intermediación, si hay un coste del representante, hay muchas cosas que considerar; también con el aspecto legal.”

Renunciar a una venta y apostar por Europa: “Fue una decisión que venimos ya masticando, ya pensando que en un año donde estás en Europa League, donde ciertamente tienes posibilidad de acceder a ingresos que regularmente no están disponibles, ¿qué tanto tiene que ser la apuesta por el verde? Marian siempre lo ha tenido muy claro, Claudio, más. Al final, esa fue la apuesta. Vamos a poner todo en la cancha para intentar hacer un gran año.”