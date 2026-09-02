María Trigo 02 SEP 2026 - 19:46h.

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Momento muy triste y delicado el que está pasando Iván Villar. El portero del RC Celta de Vigo perdió a su madre, María Dolores Martínez García, este martes después de meses peleando con una enfermedad. Unos meses que han sido muy complicados para el futbolista, cuya prioridad pasó a ser la de estar al lado de ella en sus últimos días de vida.

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La noticia salió a la luz con un comunicado que lanzó el propio club presidido por Marian Mouriño: "Luto en la familia celeste por el fallecimiento, en las últimas horas, de María Dolores, madre del guardameta del primer equipo y canterano del Celta, Iván Villar". El Celta expresó su "pesar y consternación por esta dolorosa pérdida", además de trasmitirle a Iván y a su familia su más sincero pésame, así como todo su cariño y apoyo "en estos momentos tan difíciles". Además, durante la tarde de ayer, la plantilla celeste estuvo acompañando al guardameta en el tanatorio de Cangas de Morrazo.

Mensaje para Iván Villar

Además de todo ese apoyo, Claudio Giráldez, antes de empezar a responder preguntas este miércoles por el partido contra la Real Sociedad, ha querido tener un gesto público de cariño con su futbolista: "Quería mandar un mensaje de apoyo y de ánimo a Iván y a toda su familia por el momento tan complicado que están pasando. De mi parte, de la del club y de parte de todo el vestuario. Quería empezar por ahí, creo que es lo más importante ahora mismo, que estemos ayudándole y apoyándole a pasar este momento".

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Todo apoyo es poco en este proceso por el que nadie quiere pasar. La madre de Iván Villar murió a los 69 años, en Cangas de Morrazo, debido a una enferdad contra la que llevaba un tiempo luchando.