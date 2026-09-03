Problemas con la inscripción de Vlad Silva en el Celta Fortuna: su fichaje, en manos de la FIFA

Fran Fuentes 03 SEP 2026 - 10:48h.

El club espera una resolución inminente para poder alinear al jugador con el segundo equipo

Tres bajas en el Celta de Vigo ante la Real Sociedad: Claudio Giráldez ya tira de Antañón y Burcio

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El Celta Fortuna arrancó este curso su periplo en LALIGA HYPERMOTION tras lograr el ascenso desde Primera RFEF el pasado curso. Para ello, el club ha logrado incorporar a algunos jugadores interesantes que eleven el nivel y puedan curtirse en la categoría de plata pensando en el futuro del primer equipo. Uno de ellos es Stefan Bajcetic, quien regresará para jugar en el segundo equipo, aunque con miras a aportar a los mayores si Claudio Giráldez así lo considera. Sin embargo, no es el único. Y es que, entre los Bernard Somuah, Alexis Olmedo o Hugo Cuenca, también se encuentra Vlad Silva, extremo de 17 años procedente del Paços Ferreira.

El conjunto celeste anunció el pasado 4 de agosto su contratación. Sin embargo, según informa el periodista Óscar Méndez, su inscripción en la sede de LALIGA se demoró, y ahora el futbolista no aparece como inscrito en la lista de jugadores disponibles en LALIGA. Es por eso que, por el momento, no podrá participar. Ahora, el caso está en manos de la FIFA, que estudia el caso para poder resolver la inscripción del jugador cuanto antes. Sin embargo, los plazos de la FIFA para resolver esta situación no son fijos, y el tiempo estimado de baja es una incógnita. En el peor de los casos, el jugador no podría participar hasta el próximo 1 de enero, cuando se reabre el mercado de fichajes.

Por su parte, desde el Celta de Vigo entienden que el trámite está solucionado, y que todo se hizo correctamente y dentro de los plazos estipulados por LALIGA. De este modo, el club celeste simplemente espera una solución, aportando todos los datos necesarios para tratar de llevar hacia delante la inscripción de Vlad Silva. Será la FIFA quien dictamine y, si como cree el club, todo lo está, lo normal es que la situación no tarde en solucionarse. Sin embargo, como decimos, habrá que esperar, y no se sabe cuánto. Entretanto, Fredi Álvarez no podrá contar con el joven y habilidoso extremo para sus partidos en LALIGA HYPERMOTION.