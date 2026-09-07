Pablo Sánchez 07 SEP 2026 - 09:40h.

Claudio Giráldez recupera a Borja Iglesias en un Celta con Cáceres, una baja y dos descartes: "Tiene que madurar"

Aún no ha tenido minutos con el filial en LALIGA HYPERMOTION

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Uno de los grandes logros del Celta en el pasado mercado de fichajes fue la vuelta a casa de Stefan Bajcetic. Las negociaciones de Marco Garcés con el Liverpool llegaron a buen puerto y el mediocentro pudo regresar al lugar del que partió rumbo a Inglaterra en 2021. El jugador llegó con un plan preestablecido tras una larga lesión que consiste en arrancar la temporada con el Fortuna en LALIGA HYPERMOTION para, con el paso del tiempo, ir dando pasos hasta el primer equipo.

Así se fraguó su vuelta a Vigo y así lo explicó Claudio Giráldez durante la rueda de prensa previa al duelo frente al Getafe. El técnico está muy satisfecho con la vuelta de un jugador con el que mantiene una buena relación y que asegura que será muy importante en el Celta. Pero, como todo en esta vida, su adaptación tiene un proceso y ese pasa por nutrir actualmente al filial.

"Evidentemente hablamos ya antes de estar aquí. Es un jugador que entrené, que conozco, tenemos muy buena relación y hemos decidido entre todas las partes que va a empezar su proceso con el Fortuna. Un poco para ir poco a poco, para que él se vaya encontrando bien, un poco por la idea de no correr. Y, cuando se encuentre bien con el Fortuna, pues, igual que el resto de los compañeros del Fortuna, será opción para nosotros. Es un jugador en el que confiamos pero lo más importante es que él esté sano y se encuentre bien porque, si se encuentra bien, sabemos que tiene nivel", expresó Giráldez sobre Bajcetic.

La confianza de Marco Garcés

El director deportivo celeste también tiene claro que Bajcetic será un jugador diferencial en el primer equipo y aplaude la decisión del cuerpo técnico de ir con cautela. "Es un jugador que me encanta y que creo que nos puede dar mucho. Lo veo para ser diferencial en el primer equipo", comentó antes de la victoria en Ceuta.