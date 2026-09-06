Joaquín Anduro 06 SEP 2026 - 14:12h.

Giráldez confirma que Cáceres está en buena forma por sus partidos en México

Seba Cáceres y la charla que tuvo con Claudio Giráldez para aceptar el reto de fichar por el Celta: "Me convenció"

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El Celta de Vigo se medirá este lunes al Getafe en el Coliseum en un partido en el que Claudio Giráldez podrá contar con dos novedades en forma de regreso de Borja Iglesias tras su lesión y de Sebastián Cáceres tras llegar al equipo olívico esta misma semana. El técnico de Porriño ha confirmado su convocatoria para el choque de la jornada 4 de LALIGA EA Sports con 24 futbolistas y tres ausencias.

Entre los que no están, Aleix Febas es el único que lo hace por lesión al no haberse podido recuperar de sus problemas físicos a tiempo para estar en el sur de Madrid. Además, se caen por decisión técnica Abdoulaye Faye, que deja su sitio en la defensa al recién llegado y Andrés Antañón, que fue titular en el partido del pasado jueves ante la Real Sociedad. Con 24 jugadores citados, el entrenador celeste aún deberá desconvocar a otro futbolista.

Junto a Iván Villar, que se perdió el partido en Anoeta debido al fallecimiento de su madre, regresa a la lista Borja Iglesias con el alta médica y también se estrena Cáceres, tal y como confirmó Giráldez en rueda de prensa este domingo: "Está bien, por eso ha entrado en la convocatoria. Ahora mismo creo que lleva más ritmo de competición que nosotros, lo hemos visto muy bien en lo físico. Es un jugador para rendimiento inmediato, acostumbrado a competir cada pocos días, como es la liga allí en México".

"Cáceres se puede adaptar a varias posiciones. Evidentemente necesitará un proceso para saber cómo entender nuestra forma de jugar en ataque, pero está preparado para competir ya y por eso lo hemos metido en la lista", explicó el técnico del Celta sobre el defensa uruguayo.

Antes de publicar la lista, Claudio Giráldez ya había confirmado sus descartes y cómo estaba Aleix Febas: "Borja Iglesias entra y se queda fuera Febas, que lo ha intentado estos dos días, pero no ha sido capaz de completar ninguna de las dos sesiones. Es mejor que descanse y que vaya convencido. No creo que sea nada importante así que, por tanto, espero que el siguiente partido pueda estar disponible. Y, por decisión técnica, hemos dejado fuera a Antañón y a Faye. Esa es la convocatoria".

Sobre Antañón y Faye, el técnico celtista dio los motivos por los que no están en la lista: "Antañón jugó dos días antes o tres del partido de Anoeta, 45', viaje, jugar 60 y algo... Creo que iba a estar cansado para poder tener participación de inicio. En los planes desde el banquillo creo que los tenemos cubiertos e intento llevar a la gente que más me pueda entrar en las características del partido".

"Y, de esta misma forma, creo que, en un partido contra un rival como el Getafe, a pesar de que lleve menos sesiones, creo que Sebastián está más preparado para poder echarnos una mano que Faye, que tiene que madurar en ciertas situaciones del juego. Está trabajando bien y hemos decidido, dentro del once que tenemos en nuestra cabeza, tener soluciones de banquillo. Y así va a ser un poco todo el año. La gente entrena bien, estoy contento con cómo estamos entrenando y quiero tener el mayor número de recursos desde el banquillo. Hemos hablado con los tres y esa es la situación que se da en este partido", confirmó Giráldez".

Sobre los descartes técnicos, Claudio explicó que no es algo agradable pero que, con una plantilla más larga, será algo habitual durante la temporada: "Es nuestro trabajo. No es lo más agradable del mundo, evidentemente, sobre todo cuando la gente trabaja, entrena y suma. Y nos vamos a lo que hago siempre, que es intentar pensar lo mejor para el equipo en cada partido y tener el mayor número de recursos para poder, desde el inicio o desde el banquillo, imponernos al rival. Si este partido, en este mismo día, hubiese sido contra el Barça o contra el Athletic Club, probablemente nuestra convocatoria fuese distinta, habiendo hecho lo mismo los jugadores. Tenemos una plantilla larga y va a haber momentos para todos. Más allá de estados de forma y pequeñas molestias que pueda haber creo que también van vinculados al plan de partido y a las características del encuentro que tenemos delante".

Convocatoria de Claudio Giráldez para el Getafe-Celta

Porteros: Ionut Radu, Altay Bayindir, Iván Villar.

Defensas: Javi Rueda, Álvaro Núñez, Sebastián Cáceres, Carl Starfelt, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Javi Galán.

Centrocampistas: Ilaix Moriba, Miguel Román, Hugo Álvarez, Hugo Burcio, Williot Swedberg.

Delanteros: Iago Aspas, Borja Iglesias, Pablo Durán, Ferran Jutglà, Couhaib Driouech, Jones El Abdellaoui, Hugo González.