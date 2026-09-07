Fran Fuentes 07 SEP 2026 - 23:32h.

Ponemos nota a los jugadores txuri urdines en su partido en el Martínez Valero

La intervención del VAR que lo cambió todo en Elche, del 0-3 anulado en la Real Sociedad a expulsión y empate

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La Real Sociedad se impuso al Elche CF en el partido que cerraba la cuarta jornada de LALIGA EA SPORTS. Ponemos notas a los jugadores de Pellegrino Matarazzo tras lo visto en el Estadio Martínez Valero.

Unai Marrero (6): Varias paradas de mérito durante el partido. Bien en el control del juego aéreo en la primera mitad. Tuvo momentos de duda en la segunda parte, pero consiguió rehacerse con más paradas decisivas.

Jon Mikel Aramburu (5): Por momentos, correcto, pero Valera le encontró la espalda en repetidas ocasiones en los mejores momentos del conjunto ilicitano. Se repuso a base de esfuerzo, pero también se comió el segundo gol.

Igor Zubeldia (3): En la primera parte, defendiendo en posiciones muy adelantadas, siempre atento al corte y pendiente de las vigilancias a Fer Niño. También fue el líder en la salida de balón. Tardó en salir a tapar en el gol de Lemar y se comió el marcaje de Fer Niño en el empate frankiverde.

Mamadou Sarr (6): Buen debut. Menos exigido en la primera mitad que en la segunda. Contundente y eficaz al corte, y bien por arriba. Sustituido por la gestión de minutos.

Sergio Gómez (4): Muy pendiente de Tete Morente en el carril, aunque le faltó algo de profundidad. En la segunda parte sufrió

Job Ochieng (9): De menos a más. En la primera parte intervino poco en ataque, pero las veces que tuvo el balón fue decisivo. Muy importante también en la presión y decisivo de cara a la portería rival. En la segunda dejó varias jugadas más de mucho mérito, como en la que habilitó a Sucic en el 2-3 y una acción personal posterior. Un gol y dos asistencias.

Yangel Herrera (8): Muy seguro en la salida de balón, con mucha responsabilidad, y atento también al corte y en la corrección defensiva. Para colmo, aprovechó un error de la defensa ilicitana para marcar el segundo gol del partido.

Carlos Soler (7): Tuvo más peso en la destrucción que en la generación de ocasiones, aunque dio una asistencia importante.

Gonçalo Guedes (5): Apareció por todo el frente de ataque, pero no encontró situaciones para ser diferencial en el área rival. Reclamó penalti en una acción, cuanto menos, dudosa tras ser derribado por un defensa franjiverde. Sustituido.

Luka Sucic (8): Gran trabajo de presión y ayudando también en el trabajo defensivo en el centro del campo. Intentó algún tiro desde la frontal pero le taparon con cierta comodidad. Tuvo para matar el partido en el 0-3, pero se lo anularon, y aún así logró hacer el 2-3 en una gran acción personal.

Mikel Oyarzabal (5): Siempre correcto en la toma de decisiones, pero le faltó presencia en el área, donde no apareció prácticamente ni una vez. Sustituido, no tuvo su día.

Los suplentes de la Real Sociedad frente al Elche CF:

Jon Martín (0): A los pocos minutos de entrar fue expulsado por una acción bastante injusta en la que el balón le rebota en la mano, con tan mala fortuna de que cortaba una acción manifiesta de gol.

Álex Marchal (5):

Jon Pacheco (5):

Jon Gorrotxategi (5):

Héctor Fort (-):