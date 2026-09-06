Joaquín Anduro 06 SEP 2026 - 18:41h.

Matarazzo no quiere que los canteranos de la Real pierdan su progresión

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El mercado de fichajes cerró para la Real Sociedad con las únicas llegadas de Héctor Fort y Mamadou Sarr, lo que provoca que Pellegrino Matarazzo tenga que tirar de los futbolistas del filial mientras el Sanse compite en LALIGA HYPERMOTION. El técnico txuri urdin ha hablado sobre algunos de ellos como Luken Beitia, Gorka Carrera o Álex Marchal, al que el estadounidense ve incluso como titular este lunes en Elche sin descartar que también termine disputando encuentros con el B.

Preguntado sobre Marchal, un habitual durante los partidos de este arranque de temporada, Matarazzo confirmó que podría salir de inicio en el Martínez Valero: "Quiero mantener cerca a los jugadores. No tenemos solo a Álex Marchal, veo a Carrera, veo a Ibai, veo a Luken, veo a Leba... Veo a muchos jugadores que están cerca de nosotros y Marchal es uno de esos jugadores que está cerca y que además está jugando. Marchal es para mí una opción para ser titular mañana. Todavía no lo he decidido, pero es una opción para empezar desde el principio como también lo fue en el último partido".

"Está entrenando bien, tiene mucha confianza y, si llega un momento en el que no juega, entonces, como he dicho con Luken, es importante que vuelva a jugar con el Sanse. Los jugadores jóvenes necesitan jugar para desarrollarse, es muy importante, necesitan aprender de la experiencia. Así que, si llega ese momento, irá a jugar con el Sanse, pero seguirá estando muy cerca de nuestro equipo", declaró el entrenador de Nueva Jersey.

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Pellegrino Matarazzo y la ausencia de Beitia y Carrera en Elche

De cara al duelo de este lunes, Pellegrino Matarazzo ha citado a Jon Pacheco pero no a Luken Beitia y Gorka Carrera, en una decisión que ha explicado en sala de prensa: "Creo que es muy importante para los jugadores jóvenes que jueguen. Han jugado con nosotros en los primeros partidos y es importante que jueguen ahora con el Sanse, luego puedan recuperarse y después volver de nuevo. Esa es la razón. Pacheco también ha mostrado una buena reacción después de los últimos dos partidos en los que no estuvo en la convocatoria. Me gusta su presencia y cómo entrena. Es una buena razón para volver a incluirlo en la convocatoria y hacer que Luken juegue con el Sanse".

"Carrera jugó y, en el último partido también fue una decisión muy ajustada incluirlo o no en la convocatoria. Pero para mí estaba claro, viendo los cambios que podía realizar, que la única manera de meter a Gonçalo en el campo y hacerle acumular minutos era utilizarlo como delantero, por cómo estaba viendo el desarrollo del juego. Y esa fue la razón por la que Gorka Carrera se quedó fuera de la convocatoria en ese último partido", finalizó el entrenador del conjunto donostiarra.