Pablo Sánchez 05 SEP 2026 - 16:07h.

Matarazzo responde al mercado de la Real Sociedad y revela su charla con Jon Pacheco: "En mayo"

Los txuri urdin cierran la cuarta jornada ante el Elche en el Martínez Valero

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La Real Sociedad cerrará el próximo lunes, a las 21.30 horas, la cuarta jornada de LALIGA EA SPORTS con su visita al Martínez Valero para medirse al Elche. Una cita a la que los txuri urdin llegan después de de sumar una sola victoria en tres partidos disputados y tras empatar el pasado miércoles frente al Celta. Ese duelo intersemanal puede conllevar cambios en el once de Pellegrino Matarazzo y uno de ellos podría afectar a la banda izquierda.

Aramburu fue de la partida ante el Celta, aunque no es descartable que el plan de Matarazzo le lleve al banquillo para dar entrada, de inicio, a Héctor Fort, uno de los fichajes estivales de la Real Sociedad. El lateral llegó este verano desde el Barcelona y podría tener su primera gran oportunidad ante el Elche. La próximas horas marcarán la decisión del técnico en cuanto a la confección del once a la espera de la última sesión de trabajo.

Sobre la titularidad de Aramburu, Pellegrino comentó lo siguiente tras el empate frente al Celta: "Tuve la misma sensación. Jon Mikel lo dijo, pero Jon Mikel es alguien que ha hecho un partido fantástico y ha sido uno de los mejores jugadores del campo, si no el mejor jugador del campo hoy. Ganó muchos duelos y también llegó a muchas situaciones. Pero tuve una sensación similar, aunque no hay excusas. Esto es fútbol, tenemos partidos entre semana y necesitamos gestionar mejor el partido y ser más eficientes".

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Su visión sobre Fort

Pellegrino también tuvo palabras en referencia a Héctor Fort y lo que puede aportarle al equipo. "Es un jugador que nos da la posibilidad de jugar con otra estructura en ataque. Puede jugar por dentro. Nos da la posibilidad de jugar con tres centrales", agregó al respecto.