Posibles alineaciones del Elche - Real Sociedad para la jornada 4 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 09:38h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Elche y Real Sociedad de la jornada 4

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El Estadio Martínez Valero acoge este lunes 7 de septiembre a las 21:30h el enfrentamiento entre Elche CF y Real Sociedad, correspondiente a la cuarta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto franjiverde saltará al césped con la necesidad imperiosa de sumar de tres ante su afición tras encajar una derrota por 3-2 ante el Racing de Santander en la fecha anterior, un resultado que le mantiene en la zona baja con tan solo 1 punto en tres jornadas. Por su parte, la escuadra txuri-urdin afronta el desplazamiento a tierras alicantinas con el objetivo de afianzar buenas sensaciones, tras haber disputado entre semana su compromiso adelantado de la jornada 6 frente al Celta de Vigo, que acabó 0-0, y habiendo superado previamente por 2-1 al RCD Espanyol en Anoeta.

Posible alineación del Elche

El Elche apostará por un esquema 5-3-2 en busca de corregir concesiones en retaguardia y ganar presencia en las áreas. Martín Anselmi tendrá las dudas de Yago Santiago, Adam Boayar y Fer Niño. Matías Dituro estará bajo palos. En la línea defensiva, Tete Morente y Germán Valera ocuparán los carriles, mientras que Víctor Chust liderará la zaga central junto al pulso entre Pedro Bigas o Kevin Lomónaco y Buba Sangaré. En la sala de máquinas, Gonzalo Villar asumirá el mando en la medular, flanqueado por Jon Morcillo o Lucas Cepeda en un costado y uno entre Marc Aguado, Ali Houary o Thomas Lemar, operación estrella del conjunto ilicitano en el último momento del mercado, en el otro puesto de interior. En la parcela ofensiva, Facundo Buonanotte actuará como enganche con libertad de movimientos por detrás de la referencia en punta, puesto que se disputarán Ezequiel Ponce y Fer Niño, si llega.

Posible once del Elche frente a la Real Sociedad:

Portero: Dituro

Defensas: Tete Morente, Sangaré, Bigas/Lomónaco, Chust, Valera

Centrocampistas: Morcillo/Cepeda, Villar, Aguado/Ali Houary/Lemar

Delanteros: Buonanotte, Ezequiel Ponce/Fer Niño

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad saltará al feudo ilicitano bajo un planteamiento 4-3-3. Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Álvaro Odriozola, que será baja hasta octubre y Pablo Marín será duda. En la retaguardia, Jon Aramburu y Héctor Fort se disputan el puesto de lateral derecho, mientras que Sergio Gómez ocupará en el izquierdo, acompañando en el eje central a Igor Zubeldia y a Jon Martín. En el centro del campo, uno entre Yangel Herrera o Beñat Turrientes será el elegido para acompañar a Carlos Soler y Luka Sucic. En la línea de ataque, Takefusa Kubo estará en la derecha, aunque no se descarta que Orri Óskarsson se sitúe como referencia y Mikel Oyarzabal, titular casi con toda seguridad, se desplace a ese costado. Respecto a la banda izquierda, el técnico estadounidense tendrá que elegir a uno entre Gonçalo Guedes y Ander Barrenetxea.

Posible once de la Real Sociedad frente al Elche:

Portero: Remiro

Defensas: Aramburu/Fort, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez

Centrocampistas: Herrera/Turrientes, Soler, Sucic

Delanteros: Kubo/Óskarsson, Oyarzabal, Barrenetxea/Guedes