Alineaciones confirmadas de Elche y Real Sociedad, jornada 4 de LALIGA EA SPORTS

Fran Fuentes 07 SEP 2026 - 20:19h.

Onces oficiales en el Martínez Valero

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Elche CF y Real Sociedad se enfrentan en el partido que cierra la cuarta jornada de LALIGA EA SPORTS. Un encuentro para el que tanto los de Martín Anselmi como los de Pellegrino Matarazzo ya tienen una alineación ya confirmada para el encuentro. Particularmente en el once txuri urdin se albergaban dudas en una posición concreta, que ya ha quedado despejada sobre el papel. Así pues, estas son las dos alineaciones del partido:

Por parte del Elche, Martín Anselmi apuesta por Matías Dituro en portería. En defensa formarán Buba Sangaré, Víctor Chust y Pedro Bigas como trío de centrales, con Tete Morente como carrilero derecho y Germán Valera en el perfil izquierdo.

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Ya en el centro del campo, Javi Morcillo jugará junto a Gonzalo Villar en el doble pivote, con Facundo Buonanotte como enganche, y Fer Niño y Ezequiel Ponce como doble punta.

De este modo, el once del Elche lo formarán: Dituro; Sangaré, Chust, Bigas; Tete Morente, Morcillo, Gonzalo Villar, Valera; Buonanotte; Fer Niño, Ponce.

La alineación de la Real Sociedad frente al Elche CF en el Martínez Valero:

En la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo apuesta por Unai Marrero en portería, en detrimento de Álex Remiro. El meta estará escoltado por Igor Zubeldia y Mamadou Sarr como pareja de centrales, con el zaguero cedido por el Chelsea debutando como titular. En el lateral diestro estará Jon Mikel Aramburu, y Sergio Gómez cerrará la defensa en el perfil zurdo.

El doble pivote lo formarán Carlos Soler y Yangel Herrera, con Luka Sucic actuando como enganche por detrás del delantero. Gonçalo Guedes estará en una banda, Job Ochieng saldrá de inicio en la otra y en punta jugará Mikel Oyarzabal.

De este modo, la alineación de la Real Sociedad la forman: Unai Marrero; Aramburu, Zubeldia, Sarr, Sergio Gómez; Soler, Herrera; Guedes, Sucic, Ochieng y Oyarzabal.