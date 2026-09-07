Posibles alineaciones del Lille - Betis para la jornada 1 de la Champions League

Álvaro Borrego 07 SEP 2026 - 22:26h.

Pellegrini podría hacer cambios en los laterales y darle la titularidad a Troy Parrott como referencia ofensiva

Pellegrini lo deja claro: "La Liga siempre va a tener una importancia mayor"

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El Real Betis Balompié regresa a la Champions League 21 años después. El de este martes, a partir de las 21:00 horas, será uno de los partidos más especiales de la década para el beticismo, que por segunda vez en su historia se batirá el cobre en la máxima competición continental. Un reto tan exigente como ilusionante, lo que escenifica el crecimiento que ha experimentado en los últimos años el club, quien por fin se ha convertido en un asiduo en Europa año tras año. Su rival será el Lille de Davide Ancelotti, quien tratará de evitar el estreno por todo lo alto de los verdiblancos, que vuelven a contar con Dani Ceballos y Gio Lo Celso en una convocatoria.

Se miden dos rivales que nunca se han enfrentado y que tienen esquemas similares que basan su juego en el orden defensivo y en encomendarse al talento de las últimas líneas, en el caso francés a Haraldson y en el bético, el capitán Isco Alarcón, además de a la eficacia en punta de dos delanteros procedentes de la Liga Holandesa: el irlandés Troy Parrott, desde el AZ Alkmaar, y el japonés Ayase Ueda, procedente del Feyenoord.

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Troy Parrott, autor del gol de la vitoria bética ante el Real Madrid, será la referencia en punta de los de Pellegrini, quien introducirá rotaciones en su once sin perder identidad ni intensidad y consciente de lo mucho que se juega su equipo en su vuelta a la Liga de Campeones. No obstante, el dibujo y la impronta seguirá siendo reconocibles al girar todo en torno a Isco y al talento de Pablo Fornals y la verticalidad del extremo brasileño Antony Dos Santos, que en esta ocasión tendrá como compañero en el otro extremo a Rodrigo Riquelme, en alza en los primeros compases de esta temporada.

Con las bajas por problemas físicos de Diego Llorente y el marroquí Ez Abde, el duelo en tierras francesas cuenta con el aliciente de la vuelta a una lista de Dani Ceballos tras su regreso al Betis nueve años después de su marcha al Real Madrid y que podría tener sus minutos junto al argentino Giovani Lo Celso, recobrado de sus molestias tras sus vacaciones después de jugar el Mundial.

El Real Betis podría salir con Valles; Ángel Ortiz/Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Roca, Fornals, Isco; Antony, Rodrigo Riquelme y Troy Parrott.

Viejos conocidos en el Lille

Será un partido de viejos conocidos, ya que en las filas francesas figura el lateral zurdo exbético Romain Perraud y en su banquillo está como segundo de Davide Ancelotti el exsevillista Luis Tevenet. El Lille de Davide Ancelotti y de nombres bien conocidos como Olivier Giroud (39 años) y Ethan Mbappé (19) ha firmado un notable inicio de campaña en la Ligue 1. El conjunto francés marcha en cuarto lugar, invicto tras tres jornadas y con un meritorio empate cosechado en la segunda fecha ante el PSG de Luis Enrique.

Tras vencer a domicilio al Toulouse el pasado jueves (0-1) -en un partido en el que el propio Ancelotti reconoció que su equipo no mereció ganar-, 'les Dogues' (cuatro veces campeones de Francia, la última en 2021, y seis de Copa) afrontan el choque ante el Betis con pocas bajas sensibles (destaca la del delantero marroquí Hamza Igamane) y con el respaldo del Pierre Mauroy, uno de los estadios más calurosos del país.

En su primera experiencia como primer entrenador, el técnico italiano de 37 años ha apostado por un 4-2-3-1 sólido en defensa. La estructura se apoya en el doble pivote formado por el francés Benjamin André y el internacional argelino Nabil Bentaleb, este último pieza clave tras haber superado un paro cardíaco en junio de 2024.

En la medular, junto al buen trato de balón de Ethan Mbappé (hermano menor de Kylian), el Lille aprovecha la movilidad ofensiva de su joya islandesa, Hákon Haraldsson. En punta, el incombustible Olivier Giroud (137 veces internacional con Francia y que cumplirá 40 años a finales de este mes) sigue planteando batalla gracias a su poderío físico y su preciso remate de cabeza. Por su parte, en la portería, el recién fichado Orlando Gill, meta titular de Paraguay, empezará en el banquillo como suplente del guardameta turco Berke Özer.

El Lille podría salir con: Berke Özer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro, Romain Perraud; Benjamin Andre, Nabil Bentaleb; Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson, Dilane Bakwa; y Olivier Giroud.