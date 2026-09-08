Juan Pérez 08 SEP 2026 - 09:59h.

La leyenda verdiblanca explica que él vivió algo similar en el pasado

La cláusula que se guarda el Betis para poder comprar a Pablo García en un futuro

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El cierre del mercado de fichajes en el Real Betis deja un cúmulo de emociones en el beticismo hasta entender la escala de los acontecimientos, desde las lágrimas de Pablo García en el coche hasta la explicación de su salida. Tanto la familia del jugador como el propio Ángel Haro han explicado las fases del traspaso al Racing, pero ahora es el propio Joaquín el que viaja al pasado para rememorar su historia para comparar los hechos.

Joaquín Sánchez es en muchos casos la voz oficial del Real Betis, y al mismo tiempo el narrador de una vivencia que en este caso coincide con Pablo García en lo emocional. El '17' ha hablado con El Partidazo de la Cope para volver a explicar que la venta del canterano al Racing partió del propio jugador, pero ha aprovechado para alinear ese trance del jugador con el de cualquier jugador de la casa que debe abandonar las trece barras verdiblancas.

Joaquín le explica a Juanma Castaño que "a nadie le gusta ver a un canterano con imágenes como esa, yo lo he sido y también me tocó irme. Y lloré", pero esa es solo la parte de la historia que vieron los béticos al principio. El gaditano explica que posteriormente "el presidente aclaró que no habíamos empujado a nadie. Él creía que era el momento de salir, de buscar otras opciones, de jugar y de sentirse más importante con más minutos, y como bien se comentó vino el Racing", aclara.

Al mismo tiempo Joaquín explicó la postura del club, así como la del jugador de cara a ese traspaso en el último día: "Él vio bien la propuesta y nosotros también, al final creemos que es un futbolista que tiene mucho futuro y queremos que se sienta feliz, y encantado. Pero las imágenes duelen cuando las ves y no sabes qué pasa ni por qué se va, y está esa confusión, pero nosotros no hemos echado a nadie", confiesa en la entrevista. Una partida con muchos matices a futuro por la cláusula que se guarda el club para comprar a Pablo García en el futuro.