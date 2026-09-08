María Trigo 08 SEP 2026 - 08:11h.

El contertulio dejó muy clara su opinión tras la actuación arbitral en el penalti de Mbappé que falló y no se repitió

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Tanto el Real Betis como el Real Madrid están centrados ya en su estreno en la Champions League 26/27. Ambos equipos comienzan hoy su andadura, pero nada de eso importa en el fútbol cuando hay una polémica que no para de alimentarse. Fue el pasado viernes cuando los dos equipos se enfrenaron en La Cartuja. En los últimos minutos del encuentro, Kylian Mbappé falló un penalti y muchos consideran que este debió repetirse por la posición que ocupaba Marc Bartra. La principal persona que así lo cree es José Mourinho, que ha recibido el apoyo de Tomás Roncero en El Chiringuito.

Como se puede ver en el vídeo superior, el periodista y colaborador del programa de Mediaset, fue muy claro en su exposición e incluso se puso de pie para ejemplicar el gesto que hizo el futbolista del Betis. "El pie de Bartra está pisando y se tenía que haber repetido. El del VAR no tuvo ningún interés. No llamó ni al árbitro", comenzó diciendo Tomás Roncero al que le respondió Carme Barceló y también Juanfe Sanz, que explicó cómo funciona el reglamento...

El brutal enfado de Tomás Roncero

Unas respuestas que hicieron que Tomás Roncero estallara, mostrara su gran enfado y se acordara de Negreira: "Te lo digo a la cara. Estoy hasta el gorro. Mourinho menos mal que ha venido. Negreira existe, Negreira vive porque todos sus herederos siguen ahí. Al Real Madrid le ponen todos los árbitros que están relacionados con Negreira. Sigue aquí y lo sabemos todos. El otro día el del VAR nos ha hecho mil... Venga hombre, ya está bien".

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