Competicion:
Los diez mandamientos del nuevo arbitraje de la Champions League, según Mr. Asubío: del acoso arbitral a taparse la boca
Desde arriba se ha insistido en dejar más responsabilidad a los colegiados de campo e intervenir solo en errores manifiestos
El Atlético de Madrid le da más carga a Julián Álvarez y recupera a un fichaje de cara al Liverpool
La UEFA Champions League comienza en su edición 2026/27 y el arbitraje europeo ha decidido revisar ciertos criterios que, a su entender, necesitan una especial atención. Según informa Mr. Asubío, colaborador de ElDesmarque en materia de arbitraje, la pasada semana se mantuvo una reunión de Roberto Rossetti, jefe de los árbitros a nivel europeo, y se incidió en diez cuestiones básicas a las que los colegiados pondrán más énfasis a partir de ahora. Puedes escucharlo en el vídeo superior que encabeza la noticia, y a continuación te ofrecemos el decálogo al completo.
- Devolver el protagonismo al árbitro del campo. Menos VAR. El VAR sólo va a entrar en errores de llevarse las manos a la cabeza. Errores flagrantes, importantes y relevantes.
- Nada de acoso a los árbitros. Los árbitros solamente deben hablar, explicar la jugada, sus decisiones a los capitanes.
- Saque de meta, defensor que coge el balón con sus manos. A todos nos viene la jugada de Marc Pubill con Juan Musso. Pues, para aclarar criterios, tiene que ser siempre penalti.
- El VAR entrará en bloqueos pantallas a defensores que acaben con gol del equipo atacante o con penalti a favor del equipo atacante. El VAR podrá mandar a su árbitro de terreno de juego al monitor a revisar esas jugadas.
- También se revisarán los córners mal indicados en directo que se puedan dilucidar importante de manera rápida. Si hay dudas, si se tarda en revisar esa jugada porque hay muchas dudas, no se sabe quién toca de último, quién no, pues saque de esquina y a seguir.
- El VAR podrá y deberá entrar en segundas amonestaciones mal mostradas.
- Cubrirse la boca, la ley conocida como la ley Prestianni o la ley Vinicius, solamente será castigada con tarjeta amarilla si se caza en directo. Evidentemente, si oyes el insulto, el árbitro debe penalizar con roja. Nunca entrará el VAR porque estos lances solamente se deben castigar, repito, con tarjeta amarilla.
- Se extremará la atención en las siguientes acciones: pérdidas de tiempo, jugador que precise atención de sus médicos o que retarde la reanudación del juego porque está tirado en el suelo, un minuto fuera.
- Sustituciones. El jugador, una vez que el cuarto árbitro baja el cartelón, debe abandonar el terreno de juego en 10 segundos, no más.
- Saques de banda y saques de esquina cinco segundos para ejecutarlo.