Fran Fuentes 08 SEP 2026 - 06:10h.

Desde arriba se ha insistido en dejar más responsabilidad a los colegiados de campo e intervenir solo en errores manifiestos

El Atlético de Madrid le da más carga a Julián Álvarez y recupera a un fichaje de cara al Liverpool

Compartir







La UEFA Champions League comienza en su edición 2026/27 y el arbitraje europeo ha decidido revisar ciertos criterios que, a su entender, necesitan una especial atención. Según informa Mr. Asubío, colaborador de ElDesmarque en materia de arbitraje, la pasada semana se mantuvo una reunión de Roberto Rossetti, jefe de los árbitros a nivel europeo, y se incidió en diez cuestiones básicas a las que los colegiados pondrán más énfasis a partir de ahora. Puedes escucharlo en el vídeo superior que encabeza la noticia, y a continuación te ofrecemos el decálogo al completo.