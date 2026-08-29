El calendario y horarios del Villarreal en la Champions League 26/27

Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 13:18h.

Este es el orden de los partidos del Villarreal

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El Villarreal conoció el pasado jueves a sus ocho rivales en la fase liga de la Champions League 26/27 y, este sábado, la UEFA ha publicado el orden de estos encuentros y los horarios de estos enfrentamientos.

Fechas y horarios del submarino amarillo en la UCL

El Villarreal comenzará su andadura europea el próximo 8 de septiembre a las 21:00 horas ante el Borussia Dortmund en Alemania. Terminará la Fase de Liga ante el Manchester United, en La Cerámica, el próximo 27 de enero a las 21:00 horas. Estos son todos los horarios:

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Los ocho rivales del Villarreal en la Champions 26/27

Como el año pasado, el Villarreal ha tenido un sorteo durísimo aunque la obligación es mejorar la imagen de la 25/26 con un solo punto. Del bombo 1 han caído el PSG en La Cerámica en un duelo inédito y el Liverpool en el regreso del conjunto castellonense a Anfield tras las eliminaciones en semifinales de la Champions League 21/22 y de la misma ronda en la Europa League 15/16.

En el bombo 2, un clásico ante el Manchester United en La Cerámica ya que ambos clubes se han medido en siete ocasiones (con cuatro 0-0) destacando, como no podía ser de otra manera, la victoria amarilla en la final de la Europa League de 2021. No será nada sencilla tampoco la visita al Borussia Dortmund con el precedente del 4-0 alemán de la pasada campaña en el Signal Iduna Park.

También tiene varios enfrentamientos el Villarreal ante el Nápoles de Rafa Marín y Zambo Anguissa, con el que se ha medido en seis ocasiones con dos triunfos para cada uno y otros dos empates. La visita del bombo 3 llegará al infierno turco de un Fenerbahce cargado de jugadores de renombre como Romelu Lukaku, Marco Asensio, Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Éderson, N'Golo Kanté...

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En el bombo 4 llegan los rivales en teoría más sencillos para el conjunto de Íñigo Pérez, con el encuentro en casa ante un debutante como el Sabah azerí y la visita al Slavia de Praga. El Villarreal ya sabe lo que es ganarle al equipo checo en su casa, con el 0-2 de la fase de grupos de la Europa League en la 17/18.