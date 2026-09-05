Competicion:
La queja de Mati Prats ante los árbitros por la polémica con Bartra en el Betis-Real Madrid: "Pónganse de acuerdo"
Mati Prats pide más transparencia a los árbitros
El Real Betis se la devuelve a José Mourinho tras darles un palo: "El gordo nos tocó hace tiempo"
La jornada 4 de LALIGA EA Sports arrancó este viernes con la victoria por 1-0 del Real Betis sobre el Real Madrid con un gol de Troy Parrott y un penalti parado por Álvaro Valles a Kylian Mbappé en el tiempo de descuento. Una acción que levantó críticas entre algunos madridistas por la posición de Marc Bartra, que evitó el gol del francés en el rechace, aunque el central parecía estar pisando con un pie fuera del área y con el otro en el aire, lo que legalizaría la acción. Esto no ha aplacado las dudas sobre este tipo de normas y esto ha provocado la queja de Mati Prats en el editorial de ElDesmarque de Cuatro sobre el arbitraje.