Juan Pérez 07 SEP 2026 - 15:33h.

El delantero argentino se quedó tras la sesión de grupo para hacer un plus físico

El cambio de esquema que puede resolver el último problema de Simeone en el Atlético de Madrid

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El clavo de la derrota ante el Athletic empieza a salir solo con el planteamiento de una semana intensa donde aparece por primera vez la Champions League en el calendario, y con novedades en la plantilla. Julián Álvarez aprieta en esta temporada con un trabajo de preparación a medida mientras que los vaivenes mientras que uno de los fichajes más esperados, Jonathan David, puede ser la gran novedad del grupo para enfrentarse al Liverpool.

Los ciclos de LALIGA y la Champions League empiezan a generar cambios en los planteamientos de Diego Simeone, al menos en el planteamiento inicial de los entrenamientos. Tras varias probaturas en el esquema, la buena noticia en el penúltimo test pasa por Jonathan David, presente en el grupo tras recuperarse de la contractura cervical que lo dejó lejos de actuar en San Mamés el pasado fin de semana.

En una sesión donde todos los titulares se han mantenido en el gimnasio, Julián Álvarez ha sido la sorpresa positiva porque se ha quedado haciendo trabajo extra de carreras con el preparador físico rojiblanco. Es un indicador para volver a tomarle el pulso a la temporada a sabiendas de que no va a salir del Atlético, sobre todo a sabiendas de que ha llegado un compañero de selección como el Cuti Romero que puede despejar su situación.

Sorloth es por ahora el único ausente del bloque de cara a Anfield, lugar donde el equipo probará por última vez antes de competir el miércoles (21.00h.) contra el Liverpool. Un escenario reciente no solo por el choque de hace una temporada, sino porque es especial para Marcos Llorente después de aquella icónica prórroga donde elevó su carrera hasta convertirse en uno de los mejores laterales de amplio recorrido. Algunas caras se repiten, el momento de la temporada es muy diverso, pero la realidad es que la victoria es más que necesaria a pesar de estar en las primeras semanas de la temporada y el debut de la Champions League.