Joaquín Anduro 06 SEP 2026 - 22:18h.

Simeone podría recuperar los tres centrales con Grimaldo de carrilero o en el banquillo

El gesto de Julián Álvarez tras el Athletic-Atlético y la reacción de Simeone a su ausencia calentando: "¿En serio?"

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La derrota del Atlético de Madrid por 3-0 ante el Athletic Club en San Mamés este sábado ha instaurado las primeras dudas en el equipo colchonero justo antes de una dura prueba de fuego como es la visita al Liverpool en Anfield en el estreno en Champions League. La fragilidad defensiva con nombres propios como el de Álex Grimaldo podrían llevar a Diego Pablo Simeone a partir con una defensa de tres centrales ante los reds.

Un esquema que no es cosa del pasado en el conjunto rojiblanco ya que el Cholo suele alternar entre el 4-4-2, el 5-3-2 o el 3-5-2 dependiendo de cómo transcurra el partido o incluso de quién tenga la pelota. La derrota en Bilbao ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de recuperar esta línea de tres centrales y dos carrileros en la que el Cuti Romero sería el principal beneficiado.

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El central argentino se estrenó con el Atlético de Madrid este sábado ante el Athletic, dejando buenas sensaciones en un partido que ya se había puesto muy cuesta abajo por esos dos minutos que le costaron el partido a los suyos. El cordobés tiene posibilidades de ser titular ante un equipo que conoce bien de su paso por la Premier League como el Liverpool, ya sea en línea de cuatro o de cinco.

Las dudas con Álex Grimaldo para el Athletic-Atlético de Madrid

Y es que otra posibilidad para mejorar las prestaciones defensivas es pasar a Dávid Hancko al lateral izquierdo dejando en el banquillo a Álex Grimaldo. Nadie duda de lo que puede aportar el campeón del mundo al Atleti pero ha dejado a deber en este arranque de temporada en materia defensiva y este miércoles llega el Liverpool con una línea de ataque en la que figuran futbolistas como Alexander Isak, Cody Gakpo, Florian Wirtz o Víctor Muñoz, su compañero en la Selección Española.

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De este modo, una de las dudas de Diego Pablo Simeone pasa por saber qué línea defensiva sacará en Liverpool con Marc Pubill y Dávid Hancko confirmados como centrales y Marcos Llorente (pese a que tampoco sumó en San Mamés) en el carril derecho aprovechando su nivel habitual cada vez que pisa Anfield. Si finalmente el técnico argentino apuesta por reforzarse atrás, el Cuti Romero entraría y Álex Grimaldo podría arrancar desde el banquillo o jugar como carrilero zurdo sacrificando a un hombre de ataque.