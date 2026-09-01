El partido corresponde a la jornada 10 de LaLiga

El Barcelona cambia el contrato de Gabriel Jesús antes de su oficialidad

Compartir







El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid de la primera vuelta ya tiene fecha y hora. LaLiga ha anunciado que el duelo, que corresponde a la jornada 10 del campeonato nacional español, se disputará el próximo domingo 25 de octubre a las 21:00 horas en el Camp Nou, convirtiéndose en el primer gran duelo entre los equipos de Hansi Flick y José Mourinho en un curso en el que los dos colosos están llamados a luchar por los títulos.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Arbeloa pone 16 millones y se lleva a la estrella del Elche CF y otro jugador de Real Madrid

De momento, azulgranas y blancos han firmado un pleno de triunfos que, con solo tres jornadas disputadas, les colocan ya al frente de la clasificación de LaLiga, pues son los dos últimos clubes que han firmado 9 puntos de 9 posibles.

Calendarios de Barcelona y Real Madrid antes del Clásico

El Clásico pillará al Barça en medio de un calendario complicado, ya que esa misma semana deberá visitar al PSG en la Champions League, pero es que antes llegará tras otros dos partidos a domicilio ante Betis y Galatasaray. Posteriormente, recibirá al Alavés, recibirá al Aston Villa y visitará al Atlético de Madrid antes de parón de octubre.

Al Real Madrid le pillará con un calendario algo más amable. Esa semana recibirá en casa al Leipzig y el fin de semana anterior recibirá en casa al Sevilla. Tras el Clásico, eso sí, tendrás tres visitas seguidas a Racing, AEK de Atenas y Valencia antes del parón.