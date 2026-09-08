El póker de entrenadores españoles nominados en el Balón de Oro, un dominio Mundial

Juan Pérez 08 SEP 2026 - 13:40h.

De la Fuente y Luis Enrique parten como favoritos

Dembélé se olvida de los españoles para el Balón de Oro, tres elecciones comandadas por Mbappé

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La gala número 70 del Balón de Oro va a tener un marcado carácter español como mínimo desde la perspectiva de los entrenadores, porque cuatro de los cinco nominados en la categoría son marca de la casa. Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery y Luis Enrique son los grandes elegidos junto a Vincent Kompany como los técnicos más importantes de la última temporada, un respaldo perfecto al excelso trabajo desde los banquillos que nace en nuestro país.

El valor de España como campeona del mundo tiene mucho de talento y una gran parte en la capacidad que desde hace décadas ha sabido cuidar esa calidad para convertirla en un estilo de juego que marca a todo un país. La Selección Española de Luis de la Fuente es la recreación de un modelo que lleva años esparciéndose por todo el universo fútbol, y en esta ocasión se ha reflejado en algo más que un Mundial: en una representación del valor del fútbol desde el perfil de los entrenadores.

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Mikel Arteta en el Arsenal, Luis de la Fuente en España y Luis Enrique en el PSG son los grandes referentes de esa idea que también ha puesto en marcha Unai Emery en algunos momentos de su carrera. Los cuatro, triunfadores esta temporada, están en escalones muy diferentes pero despliegan todo lo que desprende España a pesar de que ninguno de ellos está en LaLiga, donde los equipos más importantes tiran del talento extranjero.

La lógica impone que Kompany y Emery están un escalón por debajo de los demás de cara al premio, y a partir de ahí todo pasa por entender qué tiene más valor, una temporada completa en Champions, el peso de la Premier League o ganar un Mundial. Tanto Arteta como De la Fuente o Luis Enrique pueden recibir el galardón el próximo 26 de octubre, lo que está claro es que el mensaje de tener a los nominados en el mismo listado genera orgullo y un claro mensaje al universo fútbol.